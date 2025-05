Nyilvánosan üzent Tilla Liptai Claudinának: ezek után kemény lesz A Nagy Duett vasárnap

Azt, hogy A Nagy Duett a nagyarok óriási kedvence lett, nem is lehetne tagadni. Olyan sok nézője van minden héten, hogy az emberek nem akarták, hogy véget érjen. Ezért az előző héten az alkotók úgy döntöttek, hogy 2 adással meghosszabbítják a műsort, így most vasárnap lesz az elődöntő, azt követően pedig a döntő. Mint mindig, Tilla és Liptai Claudia most is egy látványos nyitánnyal készül, a mai próbáról pedig Tilla üzent társának, Claudinak:

Ez lenne vasárnap Claukám!!! Addig is jó pihenést, pusz!

- írja, és videón mutatta meg, milyen kemény tánccal készülnek: