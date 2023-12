Stana Alexandra kiteregette a szennyest: Emiatt szakíthatott Meggyes Dáviddal

December elején bombaként robbant a hír, miszerint szakított egymással Stana Alexandra és Meggyes Dávid. A pár két év együttlét után hozta meg ezt a döntést, a táncosnő pedig saját podcast műsorában el is árulta, hogy mi játszhatott közre a döntésük meghozatalában.

Itt még minden rendben volt Stana Alexandra és Dávid között. / Fotó: Bánkúti Sándor

Stana Alexandra és műsorvezetőtársa, Berti arról beszélgettek a legújabb epizódban, hogy vajon az ellentétek taszítják, vagy vonzzák-e egymást. A Dancing with the Stars sztárja elárulta, hogy bár bizonyos esetekben jó lehet, ha különböznek a felek egy párkapcsolatban, sokszor meg is tudja nehezíteni a mindennapokat. Egy korábbi kapcsolatában ugyanis míg ő inkább ˝plázázni˝ szeretett, az akkori partnere a rock koncerteket és a fesztiválokat részesítette előnyben, így nem igazán találták meg egymással a közös hangot. Nem is lett a kapcsolatuk hosszú életű.

Ebből azt gondolhatnánk, hogy akkor meg is van a válasz, ha hozzánk hasonló párt találunk magunk mellé, és akkor nem lesz semmi probléma. Szandi azonban erre az eshetőségre is fel tudott hozni egy ellenpéldát, ugyanis több táncos párja is volt, akikkel bár hasonló volt az érdeklődési körük, kapcsolatuk mégis zátonyra futott.

˝Két nagyon távoli világból vagyunk mi ketten˝

Úgy tűnik Szandi a podcast felvételekor még egy párt alkothatott Meggyes Dáviddal, a kapcsolatukban azonban már a felvétel idején is lehetettek problémák, amelyről a táncosnő nyíltan beszélt is a kameráknak.

Két nagyon távoli világból vagyunk mi ketten. Teljesen más habitusúak... azaz nem mindenben más habitusúak, de az egyikünk a realitás a másik a művészvilág. Hogy fér össze a kettő? Még azt is mondanám, hogy szabadidőnkben sem feltétlenül a teljesen hasonló dolgokat szeretjük. Ő másfajta filmeket szeret, én másfajtákat. Én van, hogy nagyon jövős-menős vagyok, ő nem annyira. Ő focit néz, én táncot nézek. Úgyhogy nagyon sok különbözőségünk van...

- árulta el Szandi, aki a beszélgetés idején még úgy érezte, hogy ezek az ellentétek inkább erősítették a kapcsolatukat, semmint gyengítették.

Értelem vagy érzelem?

Szandi azonban már a podcast felvételekor sem tagadta, hogy volt egy-két dolog, ami nagyon bosszantotta Dávidban. Ő ugyanis hajlamos volt mindig az érzelmei alapján dönteni, korábbi párja pedig inkább racionális, ˝érdektelen˝ alapon közelítette meg a problémákat.

Ezt felvállalom mindenki előtt, hogy borzasztó érzés főleg egy művésznek, amikor haragszik valakire, aki megbántotta. És otthon nem az van, hogy igen megértem, ez amúgy tök sz*r lehetett. Hanem az van, hogy: értem, nagyon sajnálom, hogy ettől rossz kedved van... De azért vedd figyelembe, hogy az a másik illető... És akkor tudod, ilyenkor jön a kitörés, hogy: Kinek az oldalán állsz? Miért mondasz ilyet? Miért nem tudsz egyszer mellettem állni?!

- tört ki Szandiból a vallomás.

Bár Szandi véleménye végül az volt, hogy az ellentétek talán jobban kiegészíthetik egymást, úgy tűnik Dáviddal nem sikerült közös nevezőre jutniuk. A híresztelések szerint Szandi adta ki az útját Horváth Gréta korábbi partnerének, azonban Dávid sem szomorkodott sokáig, és hamar egy másik nő oldalán kapták lencsevégre a karácsonyi vásárban andalogva. Szandit pedig nem mással, mint Marics Petivel boronálták össze a szemfüles rajongók.