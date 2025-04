Megcsalási botránya után Nemezalány újra szerelmes: titokzatos videón romantikázik új szerelmével

Nem is olyan rég robbant a haza sztárvilág egyik legutóbbi botránya, miszerint Nemazalány volt vőlegénye, VV Barna kamerák előtt állította azt, hogy egykori kedvese tulajdonképpen mindenkivel megcsalta őt, akivel csak összesodorta a szél. Fenyvesi Barna durva állításai után pedig szinte azonnal be is támadták Halastyák Fanni.

Nemazalány újra szerelmes Fotó: SZL

A nem várt népharagot látva Barna gyorsan bocsánatot kért a meggondolatlan kijelentései miatt, azt azonban azóta se tudni, hogy rendeződött-e a dolog a kettejük között. Az viszont már nagyon is bizonyosnak tűnik, hogy az énekesnőre újra rátalált a szerelem, amelyről ő maga számolt be a TikTok-oldalán egy sejtelmes videóval.

Nemazalány ugyanis új párja arcát még nem mutatta meg a nagyvilágnak, a videó azonban félreérthetetlen, és a találgatások is azonnal megindultak a bejegyzés alatt, egyesek szerint ugyanis az illető nem más, mint Serleg Albert, Opitz Barbi volt barátja.

A romantikus videót itt meg is nézheted: