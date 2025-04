Kulcsár Edina négy gyermek mellett is meglépte - nem tűri tovább, vége

Sokan szentül vallják azt, hogy a boldogság fél egészség, és bizony ebben lehet valami! Ha boldogok vagyunk, akkor nem a hibákat keressük magunkban és a környezetünkben, hanem örülünk annak, amin van, és boldog elégedettséggel adunk hálát az életnek, amit kaptunk. Ha boldogok vagyunk, hajlamosabbak vagyunk a pozitív gondolkodásra, ami - a vonzás törvénye értelmében - további jó dolgokat vonz be, így tehát egy pozitív spirálba kerülhetünk, amelyen kiteljesedhetük. Ha boldogok vagyunk, kevesebbet stresszelünk, ami pedig sok betegség és probléma indikátora. Kulcsár Edina az utóbbi években büszkén vallotta, hogy nincs nála boldogabb nő a világon. Ez nem is véletlen: fülig szerelmes a férjébe, G.w.M-be, emellett négy csodás kisgyerek boldog édesanyja. Mindezek mellett ráadásul kirobbanó formában is van, a sok munka, a gyereknevelés és a háztartás vezetése mellett még edzeni is van ideje, hogy visszanyerje szép alakját. Erről mesélt az Insta-sztorijában.

Kulcsár Edina nagyon boldog

Kulcsár Edina azt fejtette ki a sztorijában, hogy ha valamit elhatározunk és szívből döntünk valami mellett, akkor amellett ki is fogunk tartani. Az influencer ezért úgy döntött, hogy nem tűri tovább a plusz kilókat, négy gyermek mellett is szakítani fog időt az edzsésre, hogy beinduljon a változás:

Nálam akkor működik igazán jól egy nap, ha reggeltől estig pontosan megtervezem, mik a dolgaim, és percről percre lebontva haladok a teendőimmel. 4 gyerek mellett csak így tudok igazán hatékony lenni, és így tudok időt szakítani az edzésekre is

- vallotta be, és hozzátette, hogy ha sok a napi teendő, akkor kora reggel vagy késő este edz, de legalább 1-2 rövid edzésre naponta mindig sort tud keríteni, mert nagy az akaratereje.