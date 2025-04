Szegedi Erika: A Hold és a Mars együttállása hozza meg a nagy szerelmet

Újabb égi jelenség hatására lobban ismét lángra a legtöbb ember szívében a szerelem. Április 5.-én este tíz órakor az eget kémlelve megpillanthatjuk, amit a Hold és a Mars egymáshoz csupán egy fokra helyezkedik el. Szegedi Erika szerint ez nagy változásokat hoz a szerelemben.

Szegedi Erika szerint a Hold és a Mars együttállása hozza meg a nagy szerelmet Fotó: Mate Krisztian

Az idei tavasz már eleve intenzív érzelmeket hozott, amit ez csak még tovább erősít. Szegedi Erika szerint továbbra is az új kapcsolatok kialakulásának kedveznek az égiek. Ami különös az idei tavaszban, hogy a mostani egymásra találások többsége a főboszorkány szerint sírig fog tartani.

A tavasz az új kezdet reményét ígéri. Az elkövetkezendő időszak pedig különösen jónak ígérkezik minden téren. Az emberek többsége számára most kedvezően alakulnak a dolgok, ami a szerelemben, és a pénzügyekben egyaránt érezteti a hatását.

-mondja sejtelmesen a Szegedi Erika aki úgy véli, hogy a mostani égi jelenség hatására különleges energiák szabadulnak fel.

Szegedi Erika szerint a Mars és a Hold együttállása hatalmas hatással lesz az emberek érzelmeire Fotó: Pexels

Szegedi Erika szerint most Ámor nyila sok ember szívét eltalálja

Szegedi Erika szerint Ámor nyila sok ember szívét találja most el. A legkülönlegesebb helyzetben továbbra is az Oroszlánok, a Vízöntők és a Mérlegek lesznek. Azért a főboszorkánynak most azt súgják az angyalok, hogy a következő néhány hétben most mindenkinek kicsit kijut a jóból.

Bika

Elérkezett életébe az érzelmi stabilitás és harmónia időszaka, amit érdemes a meglévő kapcsolatai megerősítésére használnia.

Ikrek

Új kaland a láthatáron. Ha elég nyitott vagy, akkor izgalmas helyzetekre számíthatsz áprilisban, melynek eredményeként új embereket fogsz megismerni.

Rák

Az életedben mostantól az érzelmek fogják játszani a főszerepet. Olyan embert sodor az utadba a sors, aki mellett akár még le is élheted az életét.

Oroszlán

Életed legjobb időszaka vár rád. Elismerésben fogsz részesülni minden tekintetben. Lehetőséged lesz megalapozni a jövődet és küszöbön áll az új szerelem is.

Szűz

Ha sikerül végre rendet raknod az életedben, akkor a sors felkarol, és mindenben támogat a következő hónapok során.

Mérleg

Az élet minden területén sikereket fogsz elérni. Hosszú idő után végre a harmónia fogja jellemezni a mindennapjaidat.