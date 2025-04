Micsoda öröm! Ezeket a sztárokat jegyezték el idén: jöhet az esküvődömping! – Galéria

Az év első sztáreljegyzése igazi meglepetés volt mindenki számára. A sztárséf Krausz Gábor a Maldív-szigeteki nyaralásukon tette fel a nagy kérdést a Dancing with the Stars-ból ismert Mikes Annának. A sztárpár a táncos műsor 2023-as évadában szeretett egymásba, amit meg is nyertek. Úgy látszik, a kémia azóta is jól működik, hiszen alig több mint egy év járás után megtörtént a lánykérés… De nem ők az egyetlen sztárpár, akik az esküvőjüket tervezik gőzerővel…

Krausz Gábor festői környezetben kérte meg Mikes Anna kezét (Fotó: Amazon Travel / hot! magazin)

Nem Krausz Gábor az egyetlen, aki féltérdre ereszkedett

Az Exatlon bombázója, Gelencsér Tímea élete is a lehető legjobban alakul mostanság… 2022-ben ismerkedett meg üzletember szerelmével, Mátyással, akivel 2023 áprilisában vállalta fel először a kapcsolatát. Tavaly már közös kertes ház vásárlásáról számoltak be, most pedig még nagyobb elköteleződés előtt állnak. Februárban a férfi eljegyezte a csinos nőt, aki már alig várja, hogy habos-babos menyasszonyi ruhában mondhassa ki a boldogító igent.

De a TV2 sportrealityjének egy másik szereplője, Tóth Dávid is esküvőre készül. A korábban Nagy Ő-ként is szerencsét próbáló kajakozónak bár sportkarrierje szárnyalt, a szerelemben sokáig nem volt szerencséje. A korábbi Nagy Ő végül váratlanul toppant az életébe: az edzőteremben kezdett beszélgetni egy lánnyal, Timivel, akivel azóta a közös jövőjüket tervezik: tavasszal meg is történt a lánykérés.

Mick Jagger menyasszonya elszólta magát

A külföldi sztárvilágban sem tétlenkedtek a hősszerelmes férfiak. A Pókembert alakító Tom Holland megkérte a hihetetlen népszerűségnek örvendő Zendaya kezét, és az idén 82. születésnapját ünneplő rocklegenda, Mick Jagger is féltérdre ereszkedett, hogy feltegye a nagy kérdést 44 évvel fiatalabb balerina kedvesének.

A sor itt még nem ér véget, ha kíváncsi vagy, melyik sztárpárok jegyezték még el egymást, kattints a képre a galériánkért!