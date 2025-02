Most érkezett az örömhír! Eljegyezték Gelencsér Timit - Fotó

Gelencsér Timi mindig gondosan ügyelt arra, hogy a magánéletét ne a nyilvánosság előtt élje, éppen ezért azt is később jelentette be csak a nagyvilágnak, hogy szerelmes. Az egykori szépségkirálynő 2023 áprilisában osztott meg először egy közös fotót Mátyással, azóta pedig óriási fordulatot vett az életük. Örökbefogadtak egy kiskutyát, összebútoroztak, majd idén kiderült, hogy már a házvásárlás is megtörtént. És ugyebár ez még nem minden!

Fotó: Markovics Gábor

Gelencsér Timi menyasszony lett

A műsorvezető korábban már beszélt arról, hogy mindig is olyan férfire vágyott, mint a párja. Ő ugyanis hozzátesz az életéhez, tud neki tanácsot adni, és lehet rá számítani. Azaz, ahogy Timi fogalmaz: Mátyás a számára a nagybetűs férfi.

Már egy ideje kerestem azt a férfit, aki hozzátesz az életemhez és nem pedig elvesz. Van a férfitípus, akire fel tudok nézni, akinek van életcélja, aki határozott, aki tud tanácsot adni, és ő tud is adni, nem csak lenyugtat, hanem tényleg lehet rá számítani. Egy nagybetűs férfit kerestem

– fogalmazott korábban Timi, aki nem véletlenül mondott tehát igent.

A páros a napokban eltöltött egy kis időt Arubán, a nyaralás pedig annyira jól sikerült, hogy Timi egy csodaszép eljegyzési gyűrűvel tért haza. Természetesen a szerelmeseket elárasztották gratulációkkal, többek között Iszak Eszti, Epres Panni és Nagypál Kriszta is üzent az Instagramon.