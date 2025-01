Exkluzív! Mikes Anna és Krausz Gábor: „A köztünk kialakult köteléket semmi és senki nem tépheti szét”

Krausz Gábor ideális helyszínt választott az eljegyzéshez - Fotó: AMAZON TRAVEL / HOT MAGAZIN

„Tudtam, hogy megvan a tökéletes helyszín”

Egyik nap biciklire pattantak, és elindultak felfedezni a szigetet. Egy ponton azonban, ahogy a fák közül kibukkantak, Krausz Gábor és Mikes Anna szava is elállt.

– Olyan partszakaszt pillantottunk meg, amilyeneket csak a nagy romantikus hollywoodi filmekben láttunk addig. Anna szeme ragyogott, én pedig abban a pillanatban tudtam, hogy megvan a tökéletes helyszín a lánykérésre. Nem térdeltem le azon nyomban, hiszen mindenképpen azt szerettem volna, hogy megadjuk a módját, és szép ruhában legyünk a nagy pillanatban. Ezért azt javasoltam Annának, hogy másnap térjünk vissza az idilli partszakaszra, és készítsünk pár TikTok-videót. Ez remek trükknek bizonyult, hiszen így fel is tudtam venni a pillanatot, amikor féltérdre ereszkedtem Anna előtt, és feltettem a kérdést, amire szerencsére igennel felelt, így be sem égtem, és az unokáinknak is lesz mit mutogatnunk – mesélt életük nagy pillanatáról a Séfek séfe zsűritagja.

A szerelmespár tagjai le sem tagadhatnák a boldogságukat - Fotó: AMAZON TRAVEL / HOT MAGAZIN

Mikes Anna elmesélte, milyen volt az eljegyzés

A boldog menyasszony elárulta magazinunknak, hogy bizony Krausz Gábornak alaposan sikerült meglepnie őt. A történtek után visszagondolva Anna nem is érti, miért nem gondolt rá, hogy Gábor ezen a nyaraláson kéri meg a kezét.

– Egyáltalán nem számítottam rá. Talán azért, mert nagyon ügyesen titkolta a tervét. Egyébként egyikünk sem nyeretlen kétéves már, nyilván sok mindenről beszéltünk az elmúlt másfél évben, így szóba került köztünk az eljegyzés is. Talán ezért sem foglalkoztatott ez a kérdés napi szinten… Azt pedig el sem tudtam képzelni, hogy valaha is direkt módon rákérdezzek nála arra, hogy mikor szándékozik megkérni a kezem. Szerintem előbb ugranék ki ejtőernyő nélkül egy repülőből, mint hogy ilyesmivel zaklassam a férfit, akit szeretek. Egy lánykérés esetén nincs fontosabb a szabad akaratnál! – fogalmazott Mikes Anna, akinél bizony hatott a meglepetés ereje. – Életem utolsó percéig elkísér majd az a tökéletes pillanat, amit Gábor választott.

A világ egyik, ha nem a legszebb partszakaszán készítettük a videóinkat, amikor egyetlen percre elfordultam. Mire visszanéztem, ő már előttem térdelt, én pedig…

– Na jó, minden részletet nem árulok el, mert szeretném, ha néhány megmaradna csak nekünk! – tette hozzá Anna, aki azt is elmondta, miért érzi úgy, hogy nem hozott korai döntést, amikor igent mondott Krausz Gábornak. – Tulajdonképpen a kapcsolatunk nulladik percétől kezdve együtt élünk, ami lassan másfél évet jelent. Ráadásul ez a másfél év olyan intenzív volt, és annyi közös élménnyel gazdagított minket, amennyi, kis túlzással, más párok esetében öt-hat év alatt sem gyűlik össze. Azt hiszem, az Ázsia Expressz mutatta meg mindkettőnknek, hogy a köztünk kialakult köteléket semmi és senki nem tépheti szét – mondta a hot! magazinnak Anna.