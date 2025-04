Gene Hackman otthona döglött rágcsálókkal, ürülékkel volt tele

A környezetvédelmi vizsgálat során megállapították, hogy Gene Hackman és Betsy Arakawa otthona a fertőzés táptalaja volt a haláluk előtt. A 4 millió dolláros új-mexikói birtok területén 8 épületben is találtak döglött rágcsáló maradványokat és ürüléket.

Gene Hackman és Betsy Arakawa otthona döglött rágcsálókkal volt tele (Fotó: MICHAEL FERGUSON / Northfoto)

Gene Hackman és Betsy Arakawa otthona döglött rágcsálókkal volt tele

Gene Hackman és Betsy Arakawa holttestét február 26-án találták meg új-mexikói otthonukban. A rejtélyes halálesetek miatt nyomozás indult, illetve a közegészségügyi hivatal is környezetvédelmi vizsgálatot indított, hogy kiderítsék, mi okozhatta a színész és felesége halálát. A TMZ által megszerzett jelentésekben megállapították, hogy Gene Hackman négymillió dolláros birtoka a fertőzés táptalaja volt, ugyanis nyolc épületben is találtak döglött rágcsálókat és ürüléket.

Az ürülékeket három fészerben, két kis házban és két járműben is megtalálták. Továbbá három különálló garázsban is felfedeztek rágcsálótevékenységet. A közegészségügyi hivatal azt is megállapította, hogy Gene Hackman és Betsy Arakawa lakóterületén, a főépületben nem találtak fertőzésre utaló jeleket.

Betsy Arakawa halálához rágcsálóknak volt köze

A boncolási eredmények kimutatták, hogy Gene Hackman felesége hantavírusban halt meg. A hantavírusos tüdőszindróma (HPS) a rágcsálók fertőzött vizeletétől, ürülékétől és nyálától terjed. Így elképzelhető, hogy Betsy Arakawát otthon támadta meg ez a vírus. Gene Hackman és Betsy Arakawa látszólag tisztában lehetett a rágcsálók jelenlétével, ugyanis az ingatlan körül körbe csapdák voltak lerakva.

Gene Hackman túlélte feleségét. (Fotó: Ralph Dominguez/MediaPunch / Northfoto)

Gene Hackman túlélte feleségét

A nyomozás szerint Betsy Arakawa valószínűleg február 12-én halt meg. Az első eredmények egy nappal ugyan előrébb tették a halálának időpontját. Ám egy orvosi klinika jelentkezett, miszerint Betsy Arakawa még másnap telefonált nekik. Gene Hackman azonban majdnem egy héttel később vesztette életét. Az Oscar-díjas színész halálának oka a magas vérnyomás és az érelmeszesedés okozta szív- és érrendszeri betegség. Amihez súlyosbító tényező volt, hogy a férfi Alzheimer-kórban szenvedett. Feltehetőleg ezért nem realizálta, hogy felesége napokkal előtte meghalt. Betsy Arakawa holttestét a fürdőszobában találták meg, amíg Gene Hackman holttestét a mosószobában, mindkettejük mumifikálódás jeleit mutatta, amikor rájuk találtak. Ami csak súlyosbította azt a körülményt, ahogy éltek vagyis, hogy a birtok így is a fertőzés táptalaja volt a döglött rágcsálók és az ürülékek miatt.