Gene Hackman és Betsy Arakawa holtteste már részlegesen mumifikálódott, amikor rájuk találtak. A hatóságok nyomozást indítottak, hogy kiderítsek az Oscar-díjas színész és feleségének halálának pontos időpontját és okát. A napokban, kevesebb, mint egy hónappal a haláluk után, mindkettő kérdésre már választ kapott a világ. Most azonban újabb fordulat következett be. Kiderült, hogy Betsy Arakawa telefonált orvosának egy nappal az állítólagos halála után.

Gene Hackman felesége állítólagos halála után egy nappal még telefonált orvosának (Fotó: MICHAEL FERGUSON / Northfoto)

Gene Hackman és felesége halálának ügyében folytatódnia kell a nyomozásnak

Az Oscar-díjas színész és feleségének halála ügyében újabb fordulat következett be. Eddig azt állapították meg a nyomozás során, hogy Betsy Arakawa egy ritka rágcsálók által terjesztett légzési nehézségekkel járó vírusban halt meg, aminek a neve hantavírus. A boncolás szerint halálának időpontja február 11-e volt, míg férje hét nappal később szívelégtelenségben vesztette életét, amihez az Alzheimer-kór tünetei közrejátszottak. Ám most egy újabb bizonyítékra derült fény, ami megdönti a Betsy Arakawa halála időpontjának teóriáját. Ugyanis Dr. Josiah Child, egy korábbi sürgősségi ellátási szakember, aki most az új-mexikói Santa Fe-ben a Cloudberry Health-et vezeti, a The Mail on Sunday-nek azt nyilatkozta:

Hackman asszony nem február 11-én halt meg, mert február 12-én hívta fel a klinikámat.

Betsy Arakawa halálának időpontját rosszul állapították meg

Dr. Josiah Child azt is hozzátette, hogy Betsy Arakawa néhány héttel a halála előtt felhívta, hogy férjét bejelentse egy szívvizsgálatra. Ugyan nem volt a páciense, de egy másik páciens ajánlotta neki a Cloudberry-t. Illetve február 12-re kért magának is időpontot valami olyan dolog miatt, ami nem függött össze semmivel, ami a légzéssel kapcsolatos. Végül azonban lemondta saját időpontját két nappal a vizsgálat előtt, ugyanis a férje állítólag nem volt jól. Majd február 12-én újra felhívta a klinikát egy új időpontért. Kapott is aznap délutánra, de azon már nem jelent meg.

Gene Hackman és Betsy Arakawa 34 évig voltak házasok (Fotó: Ralph Dominguez/MediaPunch / Northfoto)

A nyomozás folytatódik

Gene Hackman és Betsy Arakawa, illetve a kutyájuk holttestére otthonukban találtak rá. Mindhármuk halálának oka különböző és a haláluk időpontja is eltérő. Nagy valószínűséggel a kutyájuk éhen és szomjan halt, illetve az is valószínűsíthető, hogy Gene Hackman egy héttel túlélte feleségét. A nyomozók szerint az Alzheimer-kór miatt nem fogta fel Gene Hackman, hogy felesége meghalt. A tragédia mindenkit megdöbbentett, a színész lánya összeomlott, a szomszédok értetlenül állnak a rejtélyes halálesetek előtt. A hatóságok pedig folytatják a nyomozást.