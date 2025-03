Újabb fordulat Gene Hackman halálának ügyében

Gene Hackman és Betsy Arakawa mumifikálódott holttesteire február 27-én találtak rá otthonukban. Feltehetőleg már több mint egy hete halottak voltak, mikor rájuk bukkantak. A színész három kutyája közül az egyiket is holtan találták. Ugyan az idegenkezűséget már az elején kizárták, a rejtélyes körülmények miatt azonban mégis nyomozás indult. Közel három hét után pedig arra jutottak, hogy mindhármuk halálának oka teljesen más volt.

Gene Hackman kutyája nagy valószínűséggel éhen halt (Fotó: MICHAEL FERGUSON / Northfoto)

Gene Hackman kutyája nagy valószínűséggel éhen halt

A 95 éves színésznek és feleségének három kutyája volt: Bear, Nikita és Zinna. A háromból kettő kutyát találtak életben. Az egyik, Nikita a birtokon szaladgált, őt nehezebben fogták be. Míg Bear-t Betsy mellett találták meg. A harmadik kutya, Zinna, azonban nem élte túl. Ő Betsy Arakawa közelében feküdt holtan, mikor rájuk találtak. Zinna holttestén szintén mumifikálódás tünetei voltak fellelhetőek, így az ő esetében is nehezebben tudták megállapítani halálának okát. Most azonban a legfrissebb laboratóriumi jelentés szerint a kutya részleges mumifikálódása ugyan elfedhette a szervekben bekövetkezett változásokat, de nem volt nyoma mérgezésnek, betegségnek vagy traumának, amely a halálhoz vezethetett volna. A halálának oka feltehetőleg kiszáradás és éhezés lehet.

Gene Hackman feltehetőleg egy héttel élte túl feleségét

Adan Mendoza, a nyomozás vezető seriffje legutóbbi nyilatkozatában közölte, hogy az Oscar-díjas színész, Gene Hackman, feltehetőleg majdnem egy héttel élte túl feleségét és csak azután halt meg. Az ő halálának oka a boncolási jegyzőkönyv alapján a magas vérnyomás és az érelmeszesedés okozta szív- és érrendszeri betegség, amelyet súlyosbított a körülmény, hogy Alzheimer-kórra utaló jeleket is véltek felfedezni. Feltehetőleg Betsy Arakawa halt meg előbb, február 11-én, amíg férje, Gene Hackman, pacemakerének utolsó jelentései alapján, február 18-án vesztette életét. Ez alapján ő egy héttel tovább élt, mint felesége.

Gene Hackman egy héttel élte túl feleségét (Fotó: Ralph Dominguez/MediaPunch / Northfoto)

Betsy Arakawa halála természetes módon következett be

Gene Hackman felesége, Betsy Arakawa halálának oka szintén teljesen más volt. Az ő halála nagy valószínűséggel természetes módon következett be. A boncolási jegyzőkönyv alapján nála azt állapították meg, hogy hantavírus tüdőszindrómában halt meg. Ez a vírus egy nagyon ritka, de súlyos fertőzés, amelynek tünetei megegyeznek az influenza tüneteivel, és amelyet a rágcsálókban jelen lévő vírus okoz. A halálozási aránya pedig nagyon magas.