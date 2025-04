Gáspár Zsolti megszólalt a gyerekekről: "nagy dobásra készülünk"

A Gáspár családban már hagyománnyá vált, hogy egész évben járják az országot, és rászorulókon segítenek. Annak idején idősebb Gáspár Győző kezdte el ezt, és fontosnak érezte, hogy a szeretetre és az adakozásra nevelje a fiait, így ezt Gáspár Zsolti szerette volna tovább vinni.

Gáspár Zsolti édesapja munkáját viszi tovább - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

„Harminchat évvel ezelőtt, amikor vállalkozó lett, édesapám eldöntötte, hogy ezzel együtt elindít egy alapítványt, mivel mindig is szívügye volt az emberek segítése.

Azt mondta, hogy szeretné lefedni egész Magyarországot, és minden rászorulóhoz el akar látogatni.

Mára ez odáig terjedt, hogy járjuk az országot, többek között a Bethesda és a Heim Pál Gyermekkórházba is rendszeresen járunk. Nemcsak gyerekekhez, de idős emberekhez is megyünk, illetve olyan fekvőbetegekhez, akiket sajnos már senki sem látogat, nekik is szeretnénk örömet okozni” – kezdte Gáspár Zsolti a hot! magazinnak.

Gáspár Zsolti családja is besegít az adakozásba

Sok év adományozás és segítés során Gáspárék rengeteg élményt szereztek másoknak és saját maguknak is, van azonban egy olyan tett, amire nagyon büszke a gazda.

Gáspár Zsolti tanyája után a rászorulók életét szeretné rendbe tenni - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

„A háború alatt kimentünk Beregszászba, az ottani gyerekeknek vittünk krumplit, játékokat és új ruhákat, már két alkalommal! Most gyereknapra tervezünk kimenni, hogy kicsit elfelejtsék azt a szörnyűséget, ami ott dúl.

Külön jólesett, hogy nemcsak a magyarok fogadtak bennünket kiemelkedő szeretettel, de az ukránok is.

Egész Magyarországot járjuk, nem érdekel bennünket, hogy valaki cigány-e vagy más nemzetiségű. Idén nagy dobásra készülünk, szeretnénk a Gan­dhi Gimnázium tanulóit táboroztatni a nyári szünetben. Húsvétra pedig több ezer gyermeket szeretnénk meglepni, hatezer csokoládéval felszerelkezve indultunk el, többek között olyan városokba, mint Szeged, Nyíregyháza és Budapest. Sokan segítenek, például vállalkozók, sztárok, sztárügyvédek és az egész rokonságunk, és már most megkezdtük a felkészülést az idei gyermeknapra” – mondta a gazda.