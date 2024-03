"Élje át, amit az én gyerekem" – jótékonysággal adja vissza Gáspár Zsolti, amit kapott

„Adni jó” – vallja ezt Gáspár Zsolti. Gáspár Győző öccséről sokaknak főleg a viccelődés, a humor jut elsőként eszébe. Pedig van egy sokkal komolyabb oldala is, amit csak ritkán mutat meg. Sok-sok éve szívügye a hátrányos helyzetű családok támogatása, időt, energiát nem kímélve járja az országot.

Gáspár Zsolti édesapjától vette át a kezdeményezést (Fotó: Szabolcs László)

Gáspár Zsolti: „Adni jó”

Most a Palikék Világa by Manna Három igazság című műsorának volt a legújabb vendége, ahol többek között azt is elárulta, honnan indult a jótékonysági körútjának gondolata.

Sokan nem tudják, hogy indítottam egy Zsolti gazda országjárást, amit édesapámtól örököltem meg.

– Ő harminc éven át csinálta. Arra nagyon büszkék vagyunk, hogy a Covid idején Szlávik főorvos urat – aki minden nap a tévében volt –, megkerestük édesapámmal, hogy segítsen nekünk – mesélte Zsolti, akinek egészen közelről kellett szembenéznie a koronavírussal.

Mi is átéltük, én három, míg édesapám tíz napot töltött a balassagyarmati kórházban.

– Innen is köszönöm nekik, hogy megmentették az életét. Csak az ablakon keresztül tudtam vele beszélni – fűzte hozzá, majd kitért arra is, hogy akkor ébredt rá arra, mindenkinek, a legszegényebb környezetben élőknek is szüksége van az oltásra. – Elmentünk a romákhoz, először kidobtak minket. Másodszorra visszamentünk, vittünk nekik egy kis csomagot, tartós élelmiszereket, örömmel fogadták. Le tudtunk oltani egy családban két embert. Szlávik doki két alkalommal jött el velünk, kaptunk oltó buszt, rengeteg roma telepre elmentünk. (…) Elmagyaráztuk nekik, hogy mi is bent feküdtünk a kórházban – mesélte a Farm VIP gazdája, majd hozzátette, olyan sikeres volt a kezdeményezés, hogy végül majdnem mindenki megkapta a vakcinát.

Sokan csak a vicces, humoros oldaláról ismerik. (Fotó: Knap Zoltán)

Jótékonysági kezdeményezése hatalmassá nőtte ki magát

A jótékonykodás azonban nem a koronavírus-járvány idején kezdődött. Sokkal korábban. Egészen a gyermekei születéséig, ami kapcsán egy megható történetet is felidézett.

– Tavaly szeptemberben ötezer iskolatáskát osztottunk ki országszerte. (…) Rengeteg nagy cég támogat engem. Mondtam nekik, hogy ne pénzt adjanak, vegyék meg az árut és szétosztom. Sok gyerekkórházban járunk. 2001-ben születtek az ikreim, sérvre műtötték a kisfiamat, akkor egyéves volt. Mikulás napján vittem neki csomagot.

Vele szemben volt egy kisfiú, nézte a gyermeket, ahogy kibontotta a csomagot. Láttam, ami lezajlott a kisgyerekben.

– Elmentem a boltba, ugyanazt a csomagot megvásároltam, hogy élje át, amit az én gyerekem, mert neki nem voltak ott a szülei – mesélte a 23 éves történetet, majd hozzátette, azóta minden évben rengeteg mikuláscsomaggal keresi fel a Heim Pál Kórházat. Csak, mint gyereknapon, vagy mint a Semmelweis napokon is, ám akkor a dolgozókat ajándékozza meg, hogy meg tudja köszönni, amiért nem csak ő, hanem más szülők gyermekeit is megmentették. Azóta sok hazai sztár állt melléjük, és együtt járják az országot adományaikkal.