Gáspár Bea meglepő vallomása: „Nem tudtam, hogy cigány vagyok”

Április 8-án, a Nemzetközi Roma Napon mutatták be Gáspár Bea szakácskönyvét: immár az ötödiket. Gáspár Győző felesége ezúttal a hagyományos roma ételeket sorakoztatta fel. Különösen fontos feladat volt ez számára, hiszen nagyon büszke a kultúrájukra.

Megjelent Gáspár Bea szakácskönyve: hagyományos roma recepteket sorakoztat fel (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Gáspár Bea: „A romák nem csak összedobnak egy levest”

Nagyszabású sajtótájékoztatón mutatta be Gáspár Bea az új szakácskönyvét, kiemelve, mind közül talán ez a legkedvesebb a szívének.

„Ez a könyv a cigány lélek, a család előtt tiszteleg, az összetartozást hirdeti” – fogalmazott a Borsnak Gáspár Bea. „A roma kultúrában fontos szerepe van a gasztronómiának, a főzésnek, a közös étkezéseknek. A romák nem csak összedobnak egy levest, hanem a lelküket is belefőzik. A fazékban ott rotyog a történetük, a kirekesztés, a megbélyegzés, de a közös örömünnepek, lakodalmak is” – fejtegette.

Gáspár Evelin és Virág is ott volt édesanyjuk könyvbemutatóján, és persze Győző sem maradhatott távol (Fotó: Markovics Gábor)

„A cigány származás nem stigma, hanem büszkeség!”

„Az eddigi szakácskönyveimben is megjelent a cigány konyha egy-egy receptje, de úgy érzem, most, 51 évesen értem meg igazán arra, hogy a roma kultúrát ilyen módon is képviseljem. Bár országunk nincs, a világ minden táján ott vagyunk! A hazai közéletet nézve pedig elég csak megnézni az előadóművészeket, különösen a zenészeket: az élvonalban romák szerepelnek, ami nagy büszkeséggel tölt el. Mára a cigány származás nem stigma, hanem büszkeség!” – szögezte le, majd elárulta, kiskorában valójában nem is tudta, hogy ő roma…

Gyerekként nem tudtam, hogy cigány vagyok

– tette a meglepő kijelentést. „Hallottam, hogy a szüleim, nagyszüleim cigányul beszélnek otthon, de én azt hittem, ez normális, mindenhol így megy. Hat-hét évesen szembesültem vele, hogy nem így van. Az iskolában előttem ült Gáspár Győző, és előtte egy fiú, aki egyszer csak odaszólt: »ugye Balla Beáta nem cigány?«, mire én: »mit tudom én, megkérdezem otthon...«. Este aztán rá is kérdeztem: »Anya, ugye nem vagyok cigány?«, mire ő közölte, hogy hát bizony de, és ez olyasmi, ami nem is fog megváltozni!” – fedte fel kellemes nosztalgiával a konyhatündér családanya, akinek új szakácskönyvét angol nyelvre is lefordították, és a világ több országában is forgalmazzák majd!