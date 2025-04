Véget ért a Farm VIP, kiderültek a titkok!

Igen, amikor az Ázsia Expresszben szerepeltem, ezért nem viselt meg most sem, bár nagyon hiányzott a családom. Ráadásul a kisfiam, Filip és a párom, Zoli mondták, hogy mérettessem meg magam. Szerencsére nyári szünet alatt forgattuk a műsort, Filipet pedig egy szerető háló veszi körül: nyáron az apukájához is megy, a mamájához is – imád unoka lenni, nem arról van szó, hogy egyedül ülne otthon. És ő most engem szuperhősnek látott a tévében.