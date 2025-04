Farm VIP: Fogynak a szereplők, megint kiesett valaki

A Farm VIP 2025 péntek esti adásában kifejezetten izgalmas párbajnak lehettek szemtanúi a nézők.

Farm VIP 2025: Kováts Gergely Csanád és Horváth Gréta párbajoztak (Fotó: Tv2)

Farm VIP: túl a legnagyobb csapatépítőn

A TV2 nagysikerű reality-jében rendhagyó epizódnak lehettek szemtanúi a nézők, Demcsák Zsuzsa és Zsolti Gazda ugyanis egy igazi Farmos bulit szervezett a játékosoknak. Épp itt volt az ideje egyébként, az indulatok már kellőképpen elszabadultak. Nem könnyű megszokni, hogy a sárga és piros csapat felszámolása után már mindenki egyéniben játszik, ugyanakkor a termelési feladatokban ugyanúgy együtt kell működniük, mint eddig is. Mindezek mellett egymással kapcsolatban is új felállás szerint kell teljesíteniük, hiszen alkalmazkodni kell azokhoz a játékosokhoz is, akik eddig a másik csapatban, kvázi ellenfélként voltak jelen.

Mostanra tehát mindenki ellenféllé vált, jóllehet, közben egyre szorosabb barátságok is köttettek. Horváth Gréta és Judie például ujjongott egymásnak, amikor a sárgák felkerültek a parasztházba, nem különben Aurelio és Pumped Gabo; meg persze Mikinek és Lindának is nagyon örültek a pirosak. A péntek esti partin végre volt némi eszem-iszom, amire az elmúlt időszak nehézségei után már nagyon vágytak a játékosok: a terülj-terült asztalkámra gyakorlatilag rávetették magukat. Ezek után indulhatott a buli, élő zenével és mulatással, az oldott hangulat közepette pedig elkerülhetetlen volt, hogy elő ne törjenek a legőszintébb gondolatok.

Farm VIP kieső: Mindenki Petra ellen?

Kováts Gergely Csanád elindította a Petrával kapcsolatos lavinát, és számonkérte Petra viselkedésének és átpártolásának okait. Petra a támadások ellenére meglepően higgadtan és szenvtelenül tűrte a támadásokat. Nem sokkal később újabb Farm gyűlés vette kezdetét, ahol Csanád és Pumped Gabo kapta a legtöbb útilaput, és a nézők legnagyobb ledöbbenésére Csanád a sárgák Mammacita-ját, Horváth Grétát hívta párbajra. Mint indoknak elmondta: taktikus játékot játszik mindenki, ezért szeretne ő is egy kicsi fűszert tenni a dologhoz, hogy egy némileg megbontsa az egykori sárgák egységét. Az ügyességi kihívásban Csanád azonban alulmaradt, így neki kellett elhagynia a Farmot.