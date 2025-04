Farm VIP – Leo a győzelem után: „Volt olyan pillanat, amikor majdnem hazamentem”

Leo kiemelte Mikit, Csanit és Lindát is, akik szintén rengeteget dolgoztak.

Linda is nagyon érzékeny lány, Grétiről nem is beszélve, nagyon helyén van a szíve és iszonyú sok munkát tett bele ebbe a játékba, nem véletlen, hogy ő került a döntőbe; abszolút megérdemelte volna, hogy nyerjen.

A nyertes neve: Nagy Zsolt Leo

S hogy származott-e előnye Leónak abból, hogy egyébként természetfilmezéssel foglalkozik? A Farm VIP nyertese szerint ez nem ennyire fekete-fehér. „Nem az segít, hogy sokat vagyok kint a természetben, hanem az, hogy imádok is ott lenni és jól is tudom kezelni. Bagatell módon hangozhat, de például ha látok egy hangyát, ami rossz helyen van, akkor sem szeretem bántani, mert mindig eszembe jut valamelyik mese, ahol a hangyák küzdenek az életükért és biztos nekik is megvan a maguk nehézsége. Az olyan nagyobb állatokról meg nem is beszélve, mint a tehén, a malac, a tyúk vagy a láma, mind nagyon fontosak nekem.” Leo elárulta azt is, hogy elképesztő munkamorálját a családjából hozza.