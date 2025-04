„Megnyerhettem volna” – megszólalt a Farm VIP utolsó kiesője

A Farm VIP kiesők közül Pumped Gabo lepte meg leginkább a nézőket és nem is azért, mert véget ért számára a játék, hanem azért, mert olyan parádésan elgaloppozni az elődöntőig, ahogy ő tette, csak kevesen tudnak. A Farmon töltött idő alatt Gabo hol így, hol úgy segített a termelési feladatokban, s bár sokan sérelmezték, hogy nem adott bele apait-anyait, azt azért nem lehet elvitatni tőle, hogy a társaság szívét-lelkét nem egyszer ő ápolta.

Farm VIP 2025: Pumped Gabo az ötödik évadban az elődöntőig jutott (Fotó: Markovics Gábor)

Farm VIP 2025: Pumped Gabo akár meg is nyerhette volna

Az elődöntő előtti estén hárman maradtak a parasztházban, így volt lehetőségük megbeszélni, ki mit gondol a másikról. Leo őszintén Gabo szemébe mondta, hogy szerinte Gabonak nincs ott a helye, mert egy Farm VIP-t nem lehet megnyerni munka nélkül. Gabo viszont azzal érvelt, hogy bár elismeri Leo munkamorálját és eredményeit, a „szívet semmiből nem lehet kihagyni.”

Másnap a nagy megmérettetésen dominó várat kellett építeni, amihez erő, egyensúlyérzés és végtelen türelem kellett, hiszen a széljárás miatt a felépített tornyok nem egyszer az utolsó pillanatban omlottak össze. Gabo többször is a közelében járt annak, hogy elsőként fejezze be a feladatot és döntős legyen, végül azonban Leo és Gréti jártak hamarabb sikerrel. Gabo a Borsnak adott interjújában mesélt a kiesés pillanatairól:„Iszonyú kemény volt az elődöntő és az az igazság, hogy isteni beavatkozás történt, ugyanis kétszer is majdnem megnyertem, aztán beleremegett a kezem, pedig nekem nem szokott remegni soha.”

Itt viszont kétszer is megtörtént, amikor már majdnem kiraktam, de a Jóisten nem akarta, hogy én nyerjek, mert nem nyerhet olyan, aki végigaludta az egészet, rossz példamutatás lett volna. Nagyon rossz volt kiesni, de e tekintetben nem bánom, hogy így alakult. Amit viszont bánok, hogy nem tettem jobban oda magam, mert mostanra már látom, hogy megnyerhettem volna.

Gabo elismerte, hogy Leo és Horváth Gréta is jogosan jutottak döntőbe, hiszen végigdolgozták az egészet. „Gréti még főzött, mosott is ránk mindennek tetejébe, anyukája volt mindannyiunknak. Szeretném, ha a gyerekeim anyja is ilyen lenne majd, mint Gréti. Ha ő nincs ott, akkor nekünk végünk lett volna Aurelióval.”