Hugh Jackmant is belerángatták a Blake Lively és Justin Baldoni botrányba

Taylor Swift, majd Anna Kendrick után újabb sztárt rángattak bele az egyre hatalmasabb Blake Lively és Justin Baldoni botrányba. Baldoni jogi csapata ezúttal Ryan Reynolds legjobb barátját, Hugh Jackman színészt szedte elő az ügy érdekében. Szeretnék teljesen átvilágítani Blake Lively férjét és ehhez elengedhetetlennek tartják, hogy Reynolds legjobb barátját is kikérdezzék.

Hugh Jackman az újabb szereplő a Blake Lively és Justin Baldoni botrányban (Fotó: Photo Image Press / Northfoto)

Ryan Reynolds legjobb barátja, Hugh Jackman is tanú lesz

A Blake Lively és Justin Baldoni között lévő jogi csatározásnak újabb 'áldozata' van. Ez a személy nem más, mint Ryan Reynolds legjobb barátja, Hugh Jackman. A két színész régóta nagyon jó viszonyban van, legutóbb együtt is forgattak. A Deadpool és Rozsomák című filmnek ők voltak a főszereplői és körülbelül pont ugyanakkor forgatták, mint Blake és Justin a Velünk véget ér című filmet. A hónapok óta tartó botrányban most Justin Baldoni jogi csapata azért döntött amellett, hogy bevonják Hugh Jackmant, mert szeretnék minden téren átvilágítani Blake Lively férjét, Ryan-t, és szeretnék jobban megérteni a viselkedését. Egy bennfentes elmondása alapján Hugh Jackmant még a tárgyalás előtt kihallgatják. Úgy gondolják, hogy mivel a színész rengeteg időt töltött abban az időben a sztárpárral, ezért kellő betekintése lehetett az életükre. Így az ő kihallgatása döntő fontosságú lehet.

Hugh Jackman segített a Velünk véget ér című film promotálásában is

Blake Lively legjobb barátnője, Taylor Swift is sokáig támogatta barátnőjét és az új filmjét. Aztán nem olyan rég ő eltávolodott a színésznőtől. A A Farkasból végre Rozsomákká lett Jackman viszont nemcsak barátilag volt jelen Ryan Reynolds és felesége életében. Ő is aktívan reklámozta Blake Lively Velünk véget ér című filmjét. Sőt, a színész még a New York-i premieren is részt vett.

Hugh Jackman nemcsak barátként segítette a sztárpárt, hanem Blake Lively új filmjét is reklámozta (Fotó: Sonia Moskowitz Gordon / Northfoto)

A Deadpool és Rozsomák című film is érintett lehet a botrányban

Ryan Reynolds és Hugh Jackman közös filmje, a Deadpool és Rozsomák, is érintett lehet az ügyben. Bár ezt sosem erősítették meg, de Reynolds egyik Deadpool variánsa, Nicepool, úgy van bemutatva, mintha Justin Baldoniról lenne mintázva. Nicepool karaktere kontyban hordja a haját, csak úgy, mint egykoron Baldoni. Továbbá megjegyzéseket tesz a Blake Lively által alakított Ladypool terhes karakterére. A rajongók szerint egyértelmű, hogy ez Baldoni kifigurálázása. Az viszont sokakban kérdést vet fel, hogy ha Ryan Reynolds felesége szexuális zaklatás áldozata volt minden egyes forgatási napon, akkor nagy valószínűséggel nem parodizálja ki a bántalmazót, hanem fellép ellene jogilag.