Bangó Marika döntést hozott, árulja belvárosi lakását: Nagyon szeretnék anyu mellé költözni

Már két évvel ezelőtt is tervezgette Bangó Marika, hogy búcsút int a zajos, belvárosi életnek és egy nyugodtabb, csendesebb környékre költözne. Bangó Margit és lánya kilenc év után kerültek újra közel egymáshoz, rendezték a köztük lévő nézeteltéréseket, ez pedig vágyát még inkább felerősítette, miszerint édesanyjához közel szeretne rátalálni új otthonukra, és Gyálon keresik a tökéletes házat.

Bangó Marika könnyen, férje, Horváth Elemér már nehezebben hozta meg a döntést Fotó: Bangó Marika/Facebook

Bangó Marika sok időt tölt édesanyjával

– Elsősorban anyu közelében szeretnék élni, bízom benne, hogy ez a vágyam teljesül – mondta akkor a Borsnak Marika.

Egyikünk sem húszéves, és úgy legalább lehetnénk egymás támaszai.

– Ha mégsem, az a legfontosabb, hogy zöldövezetben legyen, és ragaszkodom a nagy teraszhoz. Hála a Jóistennek tökéletes a kapcsolatunk anyuval – ami az interjú óta sem változott –, ez a legjobb közös korszakunk. A rossz dolgokat hátrahagytuk, és csak előre megyünk.

Sokat járok hozzá, kertészkedünk, főzőcskézünk, beszélgetünk, oda is gyakran jönnek az unokák. Amennyi időt csak tudunk, együtt töltünk.

– A mi békülésünk mindkettőnk számára nagy fordulat volt, sokkal jobban értékelünk ma már mindent – mesélte Marika.

Békülésük óta többször álltak már együtt is színpadon Fotó: Mediaworks archívum

Az emlékeket nehezen hagyják maguk mögött

Az énekesnő most megtette az első komolyabb lépést, ugyanis férjével meghirdették a VIII. kerületben lévő csaknem 100 négyzetméteres, három és félszobás lakásukat. Míg korábban gyerekzsivajtól volt hangos otthonuk, mára a gyerekeik elköltöztek és máshol kezdték meg családjukkal a közös életüket.

Hosszú évtizedek óta vágyom arra, hogy magunk mögött hagyjuk a zajos belvárost, és egy nyugodt, vidéki környezetben élhessünk.

– Mindezidáig erre azért nem kerülhetett sor, mert a gyerekek otthon laktak, iskolába jártak, később a munkájuk is a városhoz kötötte őket, mint ahogy engem is a férjemmel. Elemér tiltakozott sokáig az ellen, hogy kertes házban éljünk, de most úgy érezzük, eljött az idő, hogy ezen változtassunk – kezdte Marika lapunk érdeklődésére, majd hozzátette, természetesen azért nem volt könnyű megtenni az első lépést.

Érzelmi szinten sok minden – élmény, emlék – köt bennünket ehhez a lakáshoz.

– Itt nőttek föl a gyerekek, az unokák is ide születtek, sok csodálatos évet töltöttünk el együtt. Viszont most már túltettem ezen magam, és menni akarok. A férjemnek kicsit nehezebb az elszakadás, de most már ő is 100 százalékban benne van a változtatásban – hangsúlyozta az énekesnő.