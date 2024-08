Bangó Margit a családjáról vallott: "Szeretnék lassan ükunokákat"

Igazán szerencsésnek mondhatja magát Bangó Margit, Kossuth-díjas művésznő, hiszen a közönség mellett a családja szeretetében is lubickol. Azonban vannak olyan tényezők, amikkel ő sem tud kibékülni.

Bangó Margit szinte mindennel elégedett (Fotó: Archív / hot! magazin)

– Sehogy sem bírom ezt a hőséget! Nagyon kemény nyarunk van, de hála Istennek csak este van koncertem, délután már nem bírnám ki. Így ez az időszak a fellépésekről szól, ha nem énekelek, akkor pedig itthon fekszem a légkondis szobában vagy lógatom a lábam a jakuzziba. Sajnos a tűző nap a kertemet is megtépázta. Szép rózsáim voltak, kiégette őket, hiába locsoltuk: a szívem megszakadt értük. Mindennap igyekszem időt tölteni a kertben, bogarászok, metszem a rózsákat. Ha elfáradok, leülök a kanapéra – kezdte Bangó Margit a hot! magazinnak.

Bangó Margit "inkább konyhalány"

A nagy lakomák sem maradhatnak el náluk, amiért rendre az énekesnő felel, viszont a jó nevelésnek köszönhetően a dédunokája is képes ellátni a főzés feladatát.

– A főzés sem maradhat el, az is a hétköznapjaim része. A kis családom mindig előre leadja a rendelést, én pedig elkészítem nekik. A tyúkhúslevest és a töltött káposztát nem lehet kihagyni, de a lecsós nokedlit és a sztrapacskát is szeretik. Mindig jól belakmározunk, és utána leülünk zsugázni estig.

A főzésben én inkább konyhalány vagyok, hiszen mindent kis Tina készít el. Süt, főz, takarít, közben egyetemre jár, ráadásul jól is tanul! Ő az első diplomás a családban, mi pedig nagyon büszkék vagyunk rá. Annak idején, ha lehetett volna, mi is biztosan továbbtanulunk, hiszen a családom sosem volt buta!

– árulta el a művésznő.

Tina az első diplomás a családban – Fotó: Archív / hot! magazin

„Norbi diplomás gitáros, most tanárnak készül”

Szerencsére dédunokája is boldog, hiszen nemcsak a tanulásban, hanem a szerelemben is sikeres. A párja ugyanis a Swing à la Django gitárosa, akire még Bangó Margit is áldását adta!

– Minden lánynak olyan vőlegényt kívánok, mint amilyen a Tinácskámnak van. Norbi diplomás gitáros, most tanárnak készül. Ő is mindenben segít, ha itthon van. Annyira egymáshoz valók, hogy el sem hiszem. Ráadásul mindketten fiatalok, három év korkülönbség van köztük, de nem buliznak, nem drogoznak, ami a mai fiataloknál nagyon ritka. Lényegében a dédunokám tartja fenn a háztartást. Említettem már nekik, hogy szeretnék lassan ükunokákat, de még tanulnak és fiatalok, ezt pedig tiszteletben tartom – tette hozzá mosolyogva Margit.

Elképesztően népszerű A művésznő márciusban új videó­klippel lepte meg a rajongóit, amelyben a Swing à la Django mellett Curtis és Takács Nikolas is feltűnik. – Nagyon szerettem velük dolgozni, Nikolas egy született tehetség, Curtis pedig hozta a formáját, igazi csibész volt! – áradozott az előadó.