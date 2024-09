Szirénázó rohammenő szállította kórházba a magyar énekesnőt, majdnem meghalt

Bangó Marika énekesnő életében mostanában nagy változások álltak be: harminc év után elhatározták a férjével, Horváth Elemérrel, hogy eladják a Budapest belvárosi lakásukat, és külső kerültebe költöznek, oda, ahol az édesanyja, a Kossuth-díjas magyarcigány előadóművész, Bangó Margit is lakik, hogy közelebb élhessenek egymáshoz. Már ez a változás is elég ahhoz, hogy az ember életét felforgassa, de ami július másodikán történt, arra senki sem lehetett felkészülve...

Két csodálatos hang egy kanapén... Bangó Marika és Bangó Margit (Fotó: Bangó Marika)

Hátsófali infarktus

Marika nagyon izgatott volt a lakáseladás és a költözés miatt, és észre sem vette, hogy a nyár elején egy kicsit túlhajtotta magát... Aztán be is ütött a krach. Az énekesnő a saját szavaival mesélte el a Borsnak élete legdrámaibb pillanatait.

Július elsején nem éreztem jól magam, nyomást éreztem a mellkasomban, de gondoltam, csak a sok stressz miatt lehet. Nálunk aludt a legjobb barátnőm, aki adott egy fájdalomcsillapítót és lefeküdtünk este aludni. Másnap hajnalban 4 órakor arra ébredtem, hogy nagyon rosszul vagyok, a bal karom akkor már csak úgy lógott, a mellkasomban pedig olyan érzés volt, mintha az egész Gellért-hegyet rám tették volna...

- mondta Bangó Marika, majd így folytatta:

Horváth Elemér és Bangó Marika jó házasságban élnek, évtizedek óta (Fotó: Bangó Marika)

Azonnal mentőt hívtunk, a családom percek alatt itt állt a kapuban, volt nagy felfordulás. A mentősök megvizsgáltak és azonnal a Városmajori Szívklinikára vittek, ők egyből tudták, hogy ez infarktus lesz... A kórházban aztán kiderült, hogy az egyik koszorúerem 90 százalékban, a másik pedig 98 százalékban volt elzáródva. Egy nagy kiterjedésű, hátsófali izomelhalásom lett. Majdnem meghaltam.

Az énekesnőnek az volt a szerencséje, hogy egyből a lehető legjobb helyre szállították, ahol az orvosok késlekedés nélkül megkezdték az ellátását. Marika ereibe fémhálót ültettek, néhány nap kórházi tartózkodás után pedig már haza is engedték.