Bangó Marika számára pokol a felépülés

Az egész családom összesereglett, amikor rosszul lettem, a kapuba velünk várták a mentőket. A kórházba is jöttek látogatni és most, amikor már az otthonomban lábadozom is folyamatosan hívnak, hogy minden rendben van-e velem. Nagy és hangos család vagyunk, ezt mindenki tudja rólunk, ezért tényleg nem könnyű a pihenés. Arról nem beszélve, hogy hozzá vagyok szokva, hogy háztartást vezetek: főzök, mosok, takarítok... Most a párom, Elemér segít be mindenbe. Áldott jó ember, igyekszik levenni a vállamról a terhet, de sokszor érzem magam tehetetlennek emiatt. Hiszen szívesen csinálnám a dolgaimat.