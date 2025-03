Váratlan helyen bukkant fel Noszály Sándor: nem véletlenül utazott el

Emberfeletti küzdelmet vívott az elmúlt időszakban Noszály Sándor, ám most úgy tűnik, az egykori Nagy Ő már túl van a nehezén, állapota stabilizálódott, és a tenisz iránti szerelem is visszatért az életébe.

Noszály Sándor újra aktív a közösségi médiában (Fotó: MediaWorks archív)

Noszály Sándor visszatért

Noszály körül sokáig aggasztó csend honolt a közösségi médiában, a komoly mentális problémákkal küzdő híresség a napokban, pont az 53. születésnapján döntött úgy, hogy hírt ad magáról.

„Azon filózok,hogy az ember szeresse saját történetét minden boldogságával, keserűségével, katarzisaival és csalódásával együtt, mert hiszen önmaga szülte ezt a történetet”

- írta bejegyzésében, amelyhez egy fotót is posztolt. Noszály Sándor saját bevallása szerint is élete legkeményebb időszakán van túl, ám sikerült annyira rendbe jönnie mentálisan, hogy az év elején újra munkát vállalt, nem is akárhol. Visszatért a Budapest Tenisz Centrumba, ahol egykori teniszcsillagként jelenleg versenyzőkkel foglalkozik. Mint azt megírtuk, Noszálynak ezt megelőzően komoly mentális problémái voltak, bizarr videókat posztolt és kiderült, hogy bipoláris depresszióval küzd, ami miatt egy időre pszichiátriára került.

Az egykori Nagy Ő mentális problémáiról Noszály Sándor húga, Andrea tett közzé egy hivatalos bejegyzést, még tavaly októberben.

„Az elmúlt napokban sokan aggódtak testvérem, Noszály Sándor állapota miatt. A családom nevében ezúton szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy Sanyi hazaért Magyarországra, és szakorvosok irányításával elkezdte azt a kezelést, amely bipoláris betegsége stabilizációjához szükséges. Sajnos Sanyi életét már hosszú évek óta megkeseríti ez a nagyon összetett és sok tévhittel övezett betegség, amelynek öcsém egy kifejezetten kritikus időszakát élte át az utóbbi napokban. Sanyi egészségi állapota jelenleg nem engedi meg a további szereplését a Sztárbox műsorban, pedig betegsége kiújulása ellenére, sportember lévén, nagyon szerette volna befejezni és megnyerni a versenyt. Bízunk benne, hogy minél előbb felépül és személyesen számolhat-e a médiának a betegségéről, ezzel is segítve a hasonló helyzetben lévőket és családjaikat” – írta Noszály Andrea.