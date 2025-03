"Önmaga szülte ezt a történetet" - Most jelentette be Noszály Sándor

Noszály Sándor Instagram-oldalán számolt be arról, hogy 53 éves lett. Mint az köztudott, az utóbbi időben számos nehézségen ment keresztül, de úgy tűnik, látja a kiutat a problémákból.

Nem adja fel! / Fotó: Szabolcs László

Azon filózok,hogy az ember szeresse saját történetét minden boldogságával, keserűségével, katarzisaival és csalódásával együtt, mert hiszen önmaga szülte ezt a történetet.

- írta bejegyzésében, amelyhez egy fotót is posztolt. Noszály Sándor saját bevallása szerint is élete legkeményebb időszakán van túl, ám sikerült annyira rendbe jönnie mentálisan, hogy az év elején újra munkát vállalt, nem is akárhol. Visszatért a Budapest Tenisz Centrumba, ahol egykori teniszcsillagként jelenleg versenyzőkkel foglalkozik. Mint azt megírtuk, Noszálynak ezt megelőzően komoly mentális problémái voltak, bizarr videókat posztolt és kiderült, hogy bipoláris depresszióval küzd, ami miatt pszichiátriára került.

Legfrissebb, szülinapos bejegyzését elözönlötték a jókívánságok és a bátorító gondolatok.

Az Élet olyan mint a Vidámparkban a hullámvasút: Kicsit félünk; sikítva kapaszkodunk....de, NEVETÜNK! Boldogságos szülinapot.

- jegyezte meg egy hozzászóló.