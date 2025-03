"Azt mondtam neki, hogy felejtse el" - Mihályfi Luca és Hegyes Berci megpróbálják megoldani a nehézségeket

Én most vagyok először tanár, eddig én jártam énekórákra, igyekszem Bercinek átadni azt a tudást, amit azokon az órákon szereztem. Nyilván neki a színpad ismerős terep, csak eddig ugye a tánclépésekre kellett figyelnie, de most nem csak a táncra kell összpontosítania, hanem a szövegre is, meg arra is, hogy mikor lépjen be a dalba. Azt mondtam neki, hogy felejtse el a színpadot, a fényeket, gondoljon arra, hogy otthon vagyunk, otthon éneklünk kettesben a magunk szórakoztatására!