Nagy Duett 2025: Senki sem volt felkészülve arra, amit Mihályfi Luca és Hegyes Berci tett a kameránk előtt

Lopott pillanatot kapott lencsevégre a Bors! A Nagy Duett 2025-ös évadának sajtóeseményén Mihályfi Luca és Hegyes Berci nem tudta palástolni egymás iránti érzelmeit.

A Nagy Duett 2025-ös évadának szerelmespárja, Mihályfi Luca és Hegyes Berci között izzik a levegő (Fotó: Szabolcs László)

A Nagy Duett párosát csókolózáson kaptuk

Pénteken nagyszabású sajtóeseményen leplezték le A Nagy Duett szereplőit, élükön a Dancing with the Stars 2024-es évadának szerelmespárjával: Mihályfi Luca és Hegyes Berci kettősével. A színpadra lépés előtti pillanatban a fiatalok forró csókot váltottak, amit a Bors lencsevégre is tudott kapni!

A színfalak mögött váltott gyors csókot a fiatal szerelmespár (Fotó: Szabolcs László)

Az énekesnő és táncművész párja a színpadon sem adott alább a jókedvből, nevetve, örömmel nyilatkoztak a műsorral kapcsolatos érzéseikről. Bár korábban arról szóltak a hírek, hogy talán zűr van a paradicsomban, most egyértelműen izzott köztük a levegő. Amellett sem lehet szó nélkül elmenni, hogy a 21 éves énekesnő bombaformában van, kockás hasát nem is rejtegette holmi hosszú ruhákkal, lényegében egy sportmelltartót idéző felsőben lépett porondra.

Mihályfi Luca szakításáról szóltak a hírek

Pedig néhány hete még úgy hírlett: szakítottak… Erre intő jel volt, a mai világban igencsak beszédes gesztus, hogy Berci kikövette Instagramon Lucát!

– A szakításról szóló pletykák tulajdonképpen miattam indultak be – magyarázta akkor Hegyes Berci a Mokkában. – Rendezgettem az Instagramomat és kábé félórára kikövettem Lucát, de valaki azonnal észrevette és úgy gondolta, hogy ez már biztosan annak a jele, hogy szakítottunk…

A szerelmespár arról is beszélt, hogy hamar összeköltöztek:

– Számítottam rá, hogy lesznek majd súrlódások, mondjuk a közepén nyomja a fogkrémet vagy ilyesmi, de eddig nem történt semmi olyan, ami miatt azt mondhatnám, hogy nehéz az együttélés. Nem szoktunk vitázni vagy veszekedni sem, vannak olyan dolgok, amikben nem egyezik a véleményünk, de ezek is csak apróságok – tette hozzá Berci, aki izgatottan várja, milyen lesz az, hogy míg a Dancing with the Stars-ban ő volt Luca tanára: most barátnője fogja őt irányítani, instruálni a színpadon.