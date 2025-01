Mihályfi Luca szívszorító vallomást tett, így vannak most Hegyes Bercivel

A táncos showműsor döntős párosa kiesésükkor jelentette be, hogy egymásba szerettek. Mihályfi Luca és Hegyes Berci kapcsolatának nagyon sokan szurkoltak, jól látszott minden táncukon, minden mozdulatokon, hogy összeillenek. Az énekesnő bevallotta, hogy a táncos fiú élete első nagy szerelme, mégis nemrég azt lehetett hallani, hogy szakítottak...

Mihályfi Luca párja csókkal köszöntötte szerelmét a nagy bejelentés után Fotó: Máté Krisztián

Mihályfi Luca és Hegyes Berci közt dúl a szerelem

A Dancing with the Stars tavalyi évadának egyik legnépszerűbb párosa kétség kívül a fiatal énekesnő és a korábbi győztes táncos volt. Mihályfi Luca és Hegyes Berci között már az első adásban is jól láthatóan szikrázott a levegő, sokan már akkor azt gondolták, hogy együtt vannak. Végül a döntőben jelentette be a pár, hogy tényleg összejöttek.

– Nem szerettünk volna a műsor alatt azzal haknizni, ami köztünk kialakult. Azt sem szerettük volna, hogy a nézők azért szavazzanak ránk, mert szerelmespárként lépünk a parkettre és az jaj, de milyen aranyos. Számunkra az volt a fontos, hogy a pontokat és a szavazatokat is az alapján kapjuk, amit a színpadon nyújtunk és szerintem ez sikerült is. Persze így is elkezdtek beszélni arról, hogy mi együtt vagyunk, hiszen látszott. Egyébként az első produkciónk, vagyis a salsánk után történt valami – árulta el akkor a Borsnak Mihályfi Luca, akitől Hegyes Berci vette át a szót.

Éreztem én már a próbák alatt is, hogy ez több, mint munkakapcsolat, de valóban az első táncunknál történt meg, hogy ezt ki is mondtuk egymásnak. De végül is nincs egy konkrét dátum, hiszen mindketten tudtuk már korábban is, csak… mondjuk úgy, hogy megvannak a módszereim arra, hogy fogjam a felém küldött jeleket és én is küldjem ugyanezeket!

Az énekesnő ismert édesapja, Mihályfi Balázs is áldását adta a fiatalokra, akik a TV2 műsora után Kanadába utaztak együtt.

A szerelmesek a műsor után Kanadába utaztak Fotó: Instagram

Megcáfolták a pletykát

Nemrég mégis az a pletyka kapott szárnyra, hogy vége lett a nagy szerelemnek. A Reddit „jólértesült” kukkolói ugyanis azt vették észre, hogy kikövették egymást a közösségi médiában és nem posztolnak új közös képeket. Ezt a pletykát később egy összebújós fotóval Berci megcáfolta. Most pedig az énekesnő érezte úgy, hogy ki kell tárnia a lelkét és egy gyönyörű Szilvási Lajos idézettel üzent táncos kedvesének Instagram sztorijában: