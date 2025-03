Liptai Claudia: A Nagy Duett színpadán az is szép lesz, aki csúnya!

Liptai Claudia visszatér a színpadra, ő lesz a hatodik A Nagy Duett műsorvezetője, Tilla partnereként. A nagy come back-ből azonban több is lesz, pár évnyi kihagyás után Horváth Tamás énekes is újra a TV2 produkcióját színesíti, ő zsűritagként vesz részt a grandiózus műsorban. A két híresség péntek reggel a TV2 Mokka vendége volt, ahol eddig sosem hallott titkokat árultak, el.

Liptai Claudia és A Nagy Duett stábja nagyon várja már a holnapi kezdést (Fotó: Polyak Attila)

Liptai Claudia A Nagy Duett háziasszonya

A színész-műsorvezető a tőle megszokott vitriolos humorral kezdte az interjút:

Én eddig öt A Nagy Duettet vezettem, mert a Tilla egyet valamiért lenyúlt… Azt gondolom, hogy a hazai tévézésben ez az egyik legkülönlegesebb formátum már csak azért is, mert most hófehér lesz a díszlet, ami nagyon nagy ritkaság. Mindenki nagyon szép lesz benne, aki csúnya, az is.

– mondta, majd tovább fejtetegette az álláspontját: Claudia szerint a szórakoztatás a legfontosabb dologuk a kereskedelmi tévéknek, ez a műsor pedig abszolút megfelel ennek a követelménynek.

Nagy dolog, hogy ez a műsor visszatér, hiszen ami nagyon hiányzik mostanában a képernyőkről, az a nagyon komoly szórakoztatás. És ez, csak az lesz. Itt senki nem várja el, hogy aki nem tud énekelni, az énekelni tudjon, bár sokszor meg is tudunk lepődni…

A színésznő jól érzi magát a bőrében, Liptai Claudia fogyása nagyon sokaknak feltűnt (Fotó: Tv2)

Ezen a ponton Horváth Tamás énekes is bekapcsolódott a beszélgetésbe:

Képzeljétek el, azt vettem észre, hogy a versenyzők egy kicsit tartanak tőlem… pedig elmondtam nekik, hogy nem leszek annyira szigorú. Na jól bereklámozom magam… szép. Szóval figyelni fogom azért az éneket, kicsit próbálok majd tanácsokat adni, de én is azért ülök ott, hogy együtt szórakozzunk, és hogy egy nagyon jó hangulatú műsor legyen. És számomra az egy külön fontos dolog, hogy milyen a kapcsolat a duók között, mert ha egy jó barátság kialakul, mint mondjuk nálunk a Balázs Andival, azt egyből érezni fogják a nézők is. Nagyon fontos, hogy milyen a dinamika együtt.

– mondta az énekes.

A műsorvezető és Horváth Tamás zsűritag előre imádják A Nagy Duettet (Fotó: TV2)

Liptai Claudia úgy véli, hogy a versenyzők szempontjából az a legfontosabb, hogy nem szabad megsértődniük:

Nem szabad megsértődni! Ez egy örök tanulság, mindenfajta ilyen műsornál. Tehát bármit monda zsűri... és például Szabó Zsófi nagyon aranyosnak tűnik, (fordult Claudia a Mokka műsorvezetőjéhez) de ő lesz a legdurvább!

A színésznő arról is mesélt, hogy nagyon boldog attól, hogy végre deréktól lefelé is látszani fog (vagyis nem a zsűriasztalnál ül), amitől már most fel van dobva. A felkérést is többek között ezét fogadta el – mondta nevetve.

A teljes beszélgetést itt lehet megtekinteni: