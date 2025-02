Végre kiderült: ők lesznek A Nagy Duett sztárpárjai és a megújult zsűri

A zsűri pedig 1-10-ig pontozza a látottakat. Adásonként sajnálatos módon, de mindig kiesik egy páros.

Vasárnaponként jelentkezik A Nagy Duett online kísérőműsora is, a Duett Backstage, ami mindent leleplez, ami a színpad mögött történik! A Nagy Duett online műsorvezetője a Mokka sztárja, Iszak Eszter lesz, aki az élő show-k előtt és alatt is exkluzív interjúkat készít a versenyzőkkel, a zsűrivel és a műsorvezetőkkel, sőt, a kulisszák mögé is bepillant majd a TV2 Play-en induló Duett Backstage műsorral. Exkluzív backstage pillanatokkal, interjúkkal és kulisszatitkokkal hangolódhatnak a nézők a Nagy Duettre! A Duett Backstage megmutatja, hogyan készülnek a versenyzők a próbákon, ki mennyire izgul és mit érez a színpadra lépés előtt. Érdemes lesz az adások ideje alatt és után is ellátogatni a TV2 Play-re, ahol további extra tartalmak is várják a nézőket a TV2 nagysikerű showműsora kapcsán.

A Nagy Duett – március 16-tól minden vasárnap 18:55-től a TV2-n.