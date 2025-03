Nem titok többé, hogy szerelem szövődött két magyar színész-énekes között. A Megasztár 7. évadának egyik legmeghatározóbb alakja Bánsági Petronella volt. A göndör hajú, tehetséges lány ugyan megosztotta a közönséget, de végül az elődöntőig menetelt. Azóta is készíti új dalait és a Madách Színházban szerepel. Úgy fest, most a szerelem is rátalált. A Hogyan tudnék élni nélküled? című kasszasiker film szépfiúja, Kirády Marcell csavarta el a fejét.

A Megasztár énekesnője és a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja felvállalták a kapcsolatukat Fotó: Instagram

Elhunyt a közkedvelt rádiós

Elhunyt Graham Whyte Fotó: Marc Ignacio / Unsplash.com (illusztráció)

Graham Whyte-ot egész Anglia jól ismerte, ugyanis kiváló rádiós volt. Karrierjének csúcspontja egyértelműen az volt, amikor felvette őt a BBC, és a BBC Radio Merseyside sztárjává vált. Emberek százezrei hallották a hangját nap mint nap, és mosolyt csak a szürke hétköznapokba. Nem volt olyan ember, aki ne hallgatta volna szívesen a műsorát, ennek azonban immáron vége. Bejelentették ugyanis, hogy a népszerű rádiós elhunyt - írja a Mirror.

Orbán Viktor és Győzike hamarosan családtagok lesznek

Orbán Viktor bejelentette a zebra-hadműveletet Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Március 24-én Orbán Viktor a Facebook-oldalán jelentette be: indul a zebra-hadművelet. A miniszterelnök úr ugyanis szeretne egy zebrát örökbe fogadni és ezzel is támogatni a Fővárosi Állat- és Növénykert mindennapjait. Nem is habozott feltenni a kérdést követőinek Orbán Viktor, mégpedig azt bocsátotta szavazásra, hogy mi legyen majd az örökbefogadott zebra neve.

Győzike szinte azonnal választ kapott Orbán Viktortól Fotó: Ripost

Ezt pedig a közismerten zebraimádó Győzike nem hagyhatta szó nélkül. Azonnal lecsapott a lehetőségre, és egy ajánlatot fogalmazott meg Orbán Viktor zebra ügyében egy nyílt levél formájában. A showman boldogsága bizonyára határtalan lehet, ugyanis nem kellett sokat várnia Orbán Viktor válaszára.

"Hamarosan kijelenthetjük: Orbán Viktor miniszterelnök úr és én zebra-családtagok leszünk! Miniszterelnök úr mai bejegyzéséből kiderült, hogy a budapesti állatkertben örökbe szeretne fogadni egy zebraszépséget – és hát ennél boldogabb nem is lehetnék! És ha már itt tartunk: egy ilyen előkelő csíkos jószágnak nevet kell adni! És én vállalom a keresztapaságot! Én már gondolkozom pár ötleten, ami még titok – de gyerekek, ti is írjatok, hátha az én nevem lesz a befutó! Hiszen miért ne lehet a neve: GYŐZIKE!?" - írta posztjában a showman, Orbán Viktor pedig kommentben ennyit reagált: ajánlat elfogadva.