Balázs Andi elbúcsúzott, de meggondolta magát?

Kicsit több, mint egy év után elbúcsúzik Balázs Andi a rádiós mindennapjaitól. Imádta a feladatot, de neki mindig a színház lesz az első számú szerelme, és belátta: nem fér bele minden az életébe.

Balázs Andi a stúdióban a műsor 1. születésnapján (Fotó: Balázs Andi / Instagram)

Balázs Andi rádiós pályafutása

2024. február 5-én köszönt be először Andi a Manna FM 98.6 Valódi Nők című műsorának egyik háziasszonyaként az éterbe. A hiánypótló, női, reggeli műsort imádják a hallgatók, és természetesen a készítők is. Eleinte akadtak szkeptikus hangok, amelyek szerint „két hónapot sem él meg a műsor”, nos, nekik a stáb így több mint egy év után köszönetet mond, hogy inspirálták őket a minél jobb teljesítményre.

Andi életében a színház, és tavaly szeptember óta a tanulás elsőbbséget élvez. Nyáron is előfordult, hogy Kőszegen volt bemutatója, ami miatt két hétre le kellett költözzön a városba, értelemszerűen magukra hagyva erre az időre műsorvezetőtársait – ezt pedig nem szeretné rendszeresíteni.

Ráadásul immár a Karinthy Színházban, a RAM Art Színházban, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínházban és a Rózsavölgyi Szalonban is játszik.

„Ha összeszámoljuk, tizenegy darabban játszom rendszeresen, legalább húsz este színpadon állok egy hónapban. Mellette hétfőn a Színművészeti Egyetem drámainstruktori szakán tanulok reggeltől estig, illetve nyolc éve tanítok egy iskolában is” – sorolta Balázs Andi, aki egyébként az első félévet színötössel zárta az egyetemen.

Balázs Andi párja támogatja szerelmét

Ez rengeteg elfoglaltság, főleg, ha hozzávesszük, hogy emellett háztartást vezet, és négy kutyáról gondoskodik. Ezekben Balázs Andrea párja, Gábor hiába van a színésznő segítségére, a világot jelentő deszkákra, vagy az egyetemre nem mehet helyette, mint ahogy a rádióba sem ülhet be.

Egy ideje nem tudtam már úgy részt venni a rádiós munkában, az adásra való felkészülésben, ahogyan szerettem volna. Már nem tudtam maximálisan beletenni magam, ahogyan az evidens egy élő műsorban. Azt pedig nem várhatom el, hogy más dolgozzon helyettem

– magyarázta Andrea.

Balázs Andi visszatér – alkalomadtán

Balázs Andrea Instagram-oldalán jelentette be március 20-án a döntését, aminek van egy magánéleti vetülete is: a színésznő rengeteg elfoglaltsága mellett így több időt szakíthat családjára és barátaira. Kolléganői megértően fogadták a döntését, sőt, lehet, hogy nem is örökre búcsúzik a hallgatóktól Balázs Andi.

Egy éve együtt voltunk sülve-főve, szóval megértették. Nagyon kedvesen fogadták a döntésem, és mondtam, hogy vendégnek szívesen megyek majd a műsorba!

– mesélte nevetve a színésznő.

Balázs Andi nemrég Azurák Csabának adott hosszabb interjút: