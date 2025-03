Meglepő bejelentés: Orbán Viktor és Győzike hamarosan családtagok lesznek

Pár órával korábban Orbán Viktor a Facebook-oldalán jelentette be: indul a zebra-hadművelet. A miniszterelnök úr ugyanis szeretne egy zebrát örökbe fogadni és ezzel is támogatni a Fővárosi Állat- és Növénykert mindennapjait. Nem is habozott feltenni a kérdést követőinek Orbán Viktor, mégpedig azt bocsátotta szavazásra, hogy mi legyen majd az örökbefogadott zebra neve.

Magyarország miniszterelnöke egyébként azért döntött pont egy zebra örökbefogadása mellett, mert Magyar Péter két napja szombaton egy posztban erős állításokat tett Orbán Viktor családjának hatvanpusztai birtokáról. Többek között arról is írt, hogy szerinte a családnak „házi szafarija” is van, ahol zebrákat tartanak. A Kormányzati Tájékoztatási Központ egyébként még aznap reagált is a kijelentésekre, azt közölték, hogy az egész viccnek is rossz. Hogy Magyar Péter mire alapozza állításait, egyelőre nem tudni.

Ezt pedig a közismerten zebra imádó Győzike nem hagyhatta szó nélkül. Azonnal lecsapott a lehetőségre, és egy ajánlatot fogalmazott meg Orbán Viktornak egy nyílt levél formájában. A showman boldogsága bizonyára határtalan lehet, ugyanis nem kellett sokat várnia Orbán Viktor válaszára.

Hamarosan kijelenthetjük: Orbán Viktor miniszterelnök úr és én zebra-családtagok leszünk! Miniszterelnök úr mai bejegyzéséből kiderült, hogy a budapesti állatkertben örökbe szeretne fogadni egy zebraszépséget – és hát ennél boldogabb nem is lehetnék! És ha már itt tartunk: egy ilyen előkelő csíkos jószágnak nevet kell adni! És én vállalom a keresztapaságot! Én már gondolkozom pár ötleten, ami még titok – de gyerekek, ti is írjatok, hátha az én nevem lesz a befutó! Hiszen miért ne lehet a neve: GYŐZIKE!?

- írta posztjában a showman, aki az örökbefogadási ünnepségre kabátot, sapkát, még zebramintás kis takarót is vinne. A bejegyzés alatti kommentek között pedig a válasz is ott lapul már.

Ajánlat elfogadva

- írta a miniszterelnök, megjegyezve, hogy szólni fog, amint meglesz a zebrája.