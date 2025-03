Korda György nem vár tovább Hajós András bocsánatkérésére

Balázs Klári énektudására tett durva megjegyzést Hajós András A Nagy Duett 1. adásában. A Korda házaspár pedig teljesen kikelt magából a beszólás miatt. Természetesen a rajongók is melléjük álltak, és akárcsak Korda György és Balázs Klári, Hajós András bocsánatkérését követelték. De a jóvátétel elmaradt, az ikonikus zenész páros pedig eldöntötte, nem várnak tovább.

Korda György kijelentette, nem vár tovább bocsánatkérésre Hajós András beszólása miatt Fotó: Szabolcs László

Természetesen Korda György felesége védelmére kelt a botrányos kijelentés miatt, így egy sajtóközleményt is kiadott az adást követő napokban. Ezek után tegnap megrendezték a Televíziós Újságírók Díának gáláját, ahol a férfi zsűritag kategóriában Korda György és Hajós András is jelölt volt. Úgy tűnt, talán végre megtörténik a nagy találkozás a két fél között, de a tévés nem érkezett meg. A pár el is mondta, hogy mit gondolnak az elmúlt közel két hét távlatában.

„Szeretném már elfelejteni ezt” – kezdte a Borsnak Korda György.

Én annyit szeretnék hozzáfűzni, mert mégiscsak rólam van szó, hogy most nem szerepelek A Nagy Duettben, bár előtte három sikeres szériában zsűriztem. Nem tudom, hogy jutott eszébe, hogy ő engem kritizáljon. Lehet véleménye, miért ne lehetne? De ezt nem egy élő adásban kell így megfogalmazni. Neki az volt a dolga, hogy az ottani fellépőket zsűrizze, ami egy bizonyos fokig szakma, emellett pedig intelligencia kérdése, de nem értem, hogy jöttem én a képbe

– vallotta be tanácstalanul Klárika.

Korda György elárulta, mire számíthat Hajós András

Korda György Balázs Klárival közösen megfogalmazott hosszú bejegyzésében még jogi lépéseket is említ, most kiderült, mi lesz valójában a következmény.

Nem fontos már, hogy bocsánatot kérjen. Természetesen, ha odajön és kezet nyújt, én is kezet nyújtok, és el van felejtve. Az embernek túl kell ezeken lépnie. Aki engem ismer tudja, hogy nem ez a stílusom, de annyira szíven ütött a dolog, hogy egy kicsit elragadtattam magam

– árulta el őszintén a Reptér énekese.

„És természetesen, én is megbocsájtanék” – egészítette még ki férje szavait Balázs Klári.