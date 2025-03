Balogh Tamásné bevallotta: kipróbálná magát Bódi Gusztival

A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja a műsor óta újra felélesztette énekesi karrierjét, sőt még egy saját dalt is kiadott, természetesen a szívéhez oly közel álló mulatós műfajban. De a 30 éves biztosítási tanácsadó itt még nem állna meg, szeretné a tévében is bizonyítani énekesnői tehetségét. Ehhez pedig a mulatós világ ikonikus alakját, Bódi Gusztit vagy esetleg az aranytorkú Caramelt hívná segítségül.

Balogh Tamásné Eszter kora ellenére hatalmas ambíciókkal vágott bele a tévézésbe, A Nagy Duett 2026-os évadában is elindulna Fotó: archív / hot magazin

Ezerrel dübörög A Nagy Duett 7. évada, ami hosszú évek után tért vissza a TV2 képernyőjére. A műsort imádja ország, így nem csoda, hogy Balogh Tamásné figyelmét is felkeltette. Így most már az Ázsia Expressz, és a Farm VIP mellé, A Nagy Duett is felkerült a bakancslistájára.

Nagyon örülnék, ha egyszer meghívnának A Nagy Duettbe, de természetesen ahhoz még talán nem vagyok elég ismert. Persze mielőtt bárki félreértené, nem a profi, hanem az amatőr kategóriára gondoltam, mert nem tartom magam énekesnőnek, inkább csak csinálom a bulit, mint Győzike a Romanticban. De úgy érzem, ezzel végre egy másik oldalamat is megmutathatnám, például azt, hogy mennyire tudok mulatni

– kezdte Balogh Tamásné Eszter.

@baloghtamasneeszter Szűk körű születésnapi bulin jártunk ma!🎵🎤🎂 Kedves Rajongóm, Szabi 18 éves lett, én voltam neki a meglepetés!❤️ Nem voltunk sokan, de nagyon jó hangulat volt!❤️ 45 perces mulatós műsorom megrendelhető az [email protected] e-mail címen!💃🕺🪩 ♬ eredeti hang - Balogh Tamásné

Balogh Tamásné párja Bódi Guszti lenne A Nagy Duettben?

A Séfek Séfe 6. évadának egyik legmegosztóbb karaktere persze nem csak eddig jutott a gondolatmenetben, hanem azt is elképzelte, hogy szerinte kivel alkotnának verhetetlen duót a színpadon.

Valamilyen olyan mulatós sztárt tudnék elképzelni magam mellé, olyat, aki nagyon tud énekelni. Grófo szerintem nem bírna vele, de esetleg Bódi Gusztival szerintem jók lehetnénk. Bár szerintem azt sem tudják, hogy ki vagyok, de szívesen mennék vele. Ha viszont nem mulatós, akkor nekem Fluor Tomi nagyon szimpatikus, de Caramellel is érdekes páros lehetnénk. De például én László Attilát is nagyon kedvelem, persze őt sem ismerem személyesen

– vallotta be.