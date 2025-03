Tavaly óta nincs nyugta Balogh Tamásnénak: "Kocafejű parasztasszonynak neveztek"

Kijelenthetjük, hogy a Séfek Séfe szereplői közül tavaly Balogh Tamásné volt a legmegosztóbb, ugyanakkor a legemlékezetesebb is. A 30 éves biztosítási tanácsadó nem egyszer verte ki a biztosítékot a nézőknél, ami miatt rengeteg negatív kommentet és rosszindulatú üzenetet kapott. És bár már úgy tűnt, hogy kezd elülni a por, a Séfek Séfe 2024-es évadát most újra műsorra tűzte a Super TV2. Az ismétlés miatt Eszter újult erővel kapja a beszólásokat, amiből most már elege lett.

Balogh Tamásné Eszter kora ellenére már most nagyon sikeres, amit sokan nem tudnak elviselni (Fotó: hot! magazin archív)

Az amatőr szakács a műsorban sem tűrte el az igazságtalanságot, és az elnyomást, így a negatív kommenteket sem fogja. És persze a rosszakarói is megtanulhatnák már, hogy Balogh Tamásnéval nem érdemes újat húzni.

„A Super TV2-n ismétlik a tavalyi Séfek Séfe évadot, aminek természetesen én voltam a főszereplője. Hihetetlen, hogy mennyien nézik most is, és emiatt rengeteg kommentet és üzenetet is kapok. Van benne persze pozitív, de elég sok a bántó is, amiből már nagyon elegem van” – kezdte Balogh Tamásné.

Volt egy olyan komment, amiben kocafejű parasztasszonynak neveztek, és azzal bántottak, hogy Tamás mennyivel idősebb nálam, és hogy csak egy ilyen férjet tudtam összeszedni ezzel a disznó kinézettel. Azt hiszem ez volt az egyik legdurvább mostanában, de érdekes, hogy mindig csak azok ugatnak, akinek nincs profilképe, úgy könnyű. De Balogh Tamásnét nem lehet eltiporni

– tette még hozzá.

Balogh Tamásné férje is kap a kommentcunamiból, őt a kora miatt bántják (Fotó: hot! magazin archív)

Balogh Tamásné szerint irigyek a sikerére

A fiatal feleség azt is elárulta, hogy szerinte a Séfek Séfe versenyzőiről szinte semmit sem lehet hallani rajta kívül, így rosszakarói valójában csak féltékenyek arra, hogy őt ennyien szeretik. Ez persze egy cseppet sem hatja meg.

Azoknak, akik leszólnak inkább azt kellene megnézniük, hogy ki az ebből az egész évadból, akinek sikerült a médiában maradnia, mert szerintem én vagyok az egyetlen. Sehol nincsenek, lefőttek. Mindenki teljesen eltűnt, aki engem bántott bent a műsorban, és ez a többi rosszakarómmal is így lesz

– jelentette ki.