Balogh Tamásné vallomása: 30 évesen már a nyugdíjazását tervezi

Balogh Tamásné Eszter Séfek Séfe utáni élete teljesen más lett, hatalmas rajongótáborra tett szert, amit igyekszik nagyon okosan kezelni. De hiába a hírnév, a biztosítási bizniszét sem hagyta abba. Eszter egy hatalmas célt szeretne elérni, mégpedig azt, hogy 15 év múlva már nyugodtan hátradőlhessen és élvezhesse az életet. Most el is árulta, ezt hogyan képzeli el.

A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja bevallotta, nem akar idős koráig dolgozni Fotó: archív / hot magazin

Balogh Tamásné Eszter kora ellenére már most egy sikeres vállalkozást vezet, sőt mint kiderült, nemrégiben első alkalmazottját is felvette. Ő azonban nem éri be ennyivel, ugyanis 45 éves korára egy óriási célt tűzött ki maga elé.

Én nem dolgozni szeretnék egész életemben. Most vagyok 30 éves és úgy tervezem, hogy körülbelül 15 év múlva szeretném magam nyugdíjazni. Ezt úgy értem, hogy akkor már a befektetéseimből és az önműködő vállalkozásomból szeretnék élni. 15 év sok idő és szerintem ez idő alatt, ha valaki okosan csinálja a dolgait, akkor ezt el lehet érni. Ehhez viszont az kell, hogy addig nagyon keményen dolgozzak

– mesélte elszántan.

– Persze ezek csak tervek, fogalmam sincs mit hoz a jövő, de igyekszem. Számomra 2025 is szinte csak a munkáról fog szólni – tette hozzá.

Balogh Tamásné Eszter férje, Tamás mindent megtesz felesége sikeréért Fotó: archív / hot magazin

Balogh Tamásné férje bármit feladna kedvese miatt

Természetesen ahogy a legtöbb vállalkozás, úgy Balogh Tamásné biztosítási vállalkozása is szinte a nulláról indult. Abban viszont, hogy ez a projekt ma ilyen sikeres, Eszter férjének is nagy szerepe volt, el is árulta, hogy miért.

Tamás nagyon sok mindenben köt kompromisszumot miattam. Nem azt mondom, hogy teljesen háttérbe szorul, inkább csak igyekszik segíteni abban, hogy én minél előrébb jussak. A kapcsolatunk elején, amikor még ő is dolgozott, azért adta fel a munkáját, hogy az én vállalkozásomban segíthessen. Például még nem volt jogsim sem, így ő vitt engem mindenhova. Ez persze egy nagy áldozat volt a részéről, de jól alakult minden szerencsére

– árulta el őszintén.