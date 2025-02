Szabó Zsófi hazánk egyik legnépszerűbb műsorvezetője, ami azzal is jár, hogy mindenki árgus szemekkel figyeli azt is, hogy mi történik a magánéletében.

Újra együtt Szabó Zsófi és Suti András Fotó: Bors

Ami válása óta igen izgalmasan alakult, hiszen a pletykák már egykori kollégáival is összehozták, majd jött az óriási bombahír, miszerint jegyezte Hosszú Katinka volt férje, Shane Tusup. Szerelmespár eljegyzése végül nem tartott sokáig, szakítás lett a vége, azóta pedig mindenki ismét mindenki nagy érdeklődéssel figyeli a TV2 sztárjának a szerelmi életét.

A legutóbbi Dancing with teh Starsnak kösz9nhetően pedig mindenki többet sejtett Zsófi és táncpartnere, Andrei Mangra között, mint barátság, hiszen szabályosan izzott köztük a levegő. Végül a táncos műsorból való távozása miatt a sztármaminak új partnere lett Suti András személyében, akivel szintén gyorsan egymásra hangolódtak. Az újabb partnerségből is barátság született és most nagyon úgy fest, hogy a páros ismét valami nagy dobásra készül.

Ott folytatjuk, ahol abbahagytuk

- írta Szabó Zsófi nagyon sejtelmesen az Instagram-oldalán megosztott videójához, amelyen az látható, ahogy Andrással éppen egy táncot próbálnak.

A váratlan videóért pedig egyszerűen megőrülnek a műsorvezető rajongó, szinte azonnal felrobbant alatta a kommentszekció.

- írták mások mellett.

