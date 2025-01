"A bombariadó szerintem mindannyiunkat elgondolkoztatott" - Szabó Zsófi is megszólalt az egész országot megrázó drámáról

A félelem és a bizonytalanság szinte kézzelfogható volt csütörtök délelőtt, amikor több ezer magyar anyát és apát tájékoztattak arról, hogy a gyermekük iskolája bombafenyegetést kapott. Miközben a rendőrség, a titkosszolgálat és a magyar kormány azért dolgozik, hogy biztonságban legyen minden diák és intézmény, és megtalálják a fenyegető leveleket feladó szívtelen gazembert, közben a szülők aggodalma és küzdelme sem volt mindennapi. Több cikkünkben is beszámoltunk róla, hogy szülők százai hagyták hátra a munkájukat és rohantak, hogy biztonságba helyezzék a gyerekeiket, és volt, ahol önszerveződő módon egymás gyerekeit vitték haza az iskolákból a kocsival rendelkező felnőttek. Soha nem látott összefogás kezdődött meg az egyenruhások, és a kisgyerekes szülők között is országszerte. Ráadásul több olyan híresség is volt, akinek a gyereke iskolája is érintett volt, így igazán testközelből élhették át a megrázó tapasztalatokat a magyar celebek is.

Több tucat iskolát evakuáltak országszerte /Fotó: Pezzetta Umberto

Több olyan magyar műsorvezető és énekes is volt, aki szintén a gyerekeiért rohant az iskolába, a teljesség igénye nélkül: Ábel Anita és Köllő Babett is menekítette a gyerekeiket, és barátaikat az iskolából, de Suzy és Baby Gaby gyermekeit is ki kellett menekíteni az intézményükből.

Most a megrázó bombariadókkal kapcsolatban megszólalt Szabó Zsófi is, aki maga is kisgyermekes anyuka, és így áttudja érezni szülőtársai aggodalmát és félelmeit, amiket át kellett ma élniük.

A mai bombariadó szerintem mindannyiunkat elgondolkoztatott. Minden szülő, aki rohant a gyermekéért, érezhette azt a bizonytalanságot és aggódást, amit olyan országokban élő szülők érezhetnek nap mint nap, ahol terrorfenyegetettség vagy háború van. Magyarország (imára kulcsot kéz emoji).

- írta megrendítő Instagram-bejegyzésében Zsófi.