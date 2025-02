Szabó Zsófi elárulta: minden férfi tévúton jár

Szabó Zsófi a lehető legnagyobb titokban tartja a magánéletét, olykor azonban elejt egy-egy beszédes jelet, amiből privát szférájára lehet következtetni. Így volt ez most is, sőt, ez esetben nem is túl diszkrét utalást tett arra: köszöni szépen, most nem kér a szerelemből.

Szabó Zsófi nem a tökéletes férfi megtalálására vágyik leginkább (Fotó: Szabolcs László)

Szabó Zsófi párkapcsolatot illető kérdésről értekezett

Néhány hete Zsófi hólapátolás közben posztolt, kifejtve, nincs férfi az életében, aki helyette elvégezné ezt a jellemzően férfias házi körüli munkát. Úgy fest, a szingliség azóta is fennáll, sőt, most éppen nem is a Nagy Ő megtalálására szerepel a kívánságlistája élén.

A szőkeség a közösségi oldalán, 24 óráig elérhető storyban tett közzé egy angol szöveget, mely ezt takarja:

Minden férfi azt hiszi, hogy a nők a tökéletes férfi megtalálásáról álmodoznak… A valóság azonban az, hogy minden nő álma úgy enni, hogy közben ne hízzon meg!

Szabó Zsófi elmondása szerint mindig küzdött a súlyával, tavaly a Dancing with the Stars színpadán sokak szerint tökéletes alakot villantott (Fotó: Bors)

Szabó Zsófi súlya örök téma

A Mokka háziasszonya a reggeli műsorban korábban elárulta, gyakorlatilag egész életében fogyókúrázott, az utóbbi években pedig különösen figyel az egészséges életmódra, nagy hangsúlyt fektetve az étkezésre. De a sportot, különösen a futást is szorgalmasan gyakorolja.

Szabó Zsófi súlya állandó téma a kommentelők körében, sokat bántják a fogyása miatt, többe szerint túlzásba vitte a koplalást, és már nem egészséges az összkép. Ezt a véleményt persze nem osztja mindenki. Zsófi tavaly nagy lépésre szánta el magát: igent mondott a Dancing with the Stars 5. évadára. Hétről hétre aprócska ruhában mutatta meg alakját, a táncos showműsor zsűrije pedig rendre megdicsérte az egyedülálló anyukát, mint mondták: csodás lábai táncra termettek.