Andrei Mangrának üzent Szabó Zsófi, követői is meghatódtak

Három emléket is közzétett Instagram-oldalán Szabó Zsófi. A műsorvezető a Dancing with the Stars-ban eltöltött időről nosztalgiázott, és bevallotta, nagyon hiányzik neki a Tv2 nagy sikerű műsora, illetve az emberek, akikkel összehozta a tánc.

Szabó Zsófi a zsűrit is lenyűgözte tehetségével / Fotó: Ladóczki Balázs

Hiányoztok

- írta minden bejegyzéshez Zsófi, aki a posztjaiban nem csak Andrei Mangrát, de Suti Andrást, Ördög Nórát és a műsor további résztvevőit is megjelölte. A felvételek interjúrészleteket is tartalmaznak, melyekben többek között azt is elmondta a csinos versenyző, hogy a műsor rengeteget adott neki, falakat bontott le maga körül, és úgy érzi, ki tudott benne teljesedni.

Zsófi igazán megszerettette magát a műsorban, hisz a rajongói is nagyon hiányolják.

Nagyon jól táncolsz Zsófi. Légy büszke magadra és arra, amit elértél. A tánc gyógyír mindenre és boldogsággal tölt el.

- jegyezte meg egy kommentelő.

Így van, fantasztikus volt. Kiderült milyen nagyszerű teremtés vagy.

- írta egy másik hozzászóló.

