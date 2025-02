Megszólalt a gyászoló Sáfrány Emese: „Olyan volt nekem, mintha a gyerekem lett volna”

A híres légtornász három nappal ezelőtt megosztotta közösségi felületein, hogy gyászol. Ugyanis elveszítette kiskedvencét, és mint mondja, jó ideig nem fogja tudni feldolgozni a hiányát. Sáfrány Emese kiskutyája, Lana 13 évig volt az életének része.

Sáfrány Emese kutyája, Lana a napokban elhunyt, ami megviselte a légtornászt Fotó: Ladóczki Balázs

– Lanával rengeteg közös kalandunk is volt. Úgyhogy nagyon rosszul élem meg a hiányát, olyan volt nekem, mintha a gyerekem lett volna – mesélt Sáfrány Emese a Borsnak arról, hogy nem tudja egykönnyen feldolgozni Lana elvesztését. Emese elárulta, hogy nagyon mély kapcsolata volt négylábú barátjával, ugyanis mindenhova együtt jártak. Még a munkahelyére is magával vitte háziállatát és vele együtt tanított. A légtornász több tanítványa – többek között Hevesi Kriszta – is küldött neki szép üzenetet és emlékeket Lanáról, mikor megtudták, hogy a kiskutya elhunyt.

A mindig mosolygós Sáfrány Emese gyászol Lana elvesztése miatt Fotó: Szabolcs László

Sáfrány Emese és kutyája között nagyon mély kapcsolat volt

Köztünk nagyon mély kapcsolat volt: mindig éreztük egymás rezdülését. Lana hamarabb tudta, hogy várandós vagyok mint én, mert folyamatosan a hasamra feküdt és azzal jelezte, hogy valami megváltozott. Utána is, ameddig csak lehetett, ő a hasamon feküdt és úgy vigyázott rám

– idézte fel keserédes emlékeit Emese, aki elmesélte, miután kisfia megszületett, Lana rá is nagyon vigyázott mindig.

A légtornász azt is elmondta, hogy gyermeke kisfiú révén többször is játszott a négylábú családtaggal kicsit durvábban a kelleténél, de a kutyus sosem bántotta őt, mindig ügyelt rá és óvta. Úgyhogy Sáfrány Emese szerint Lana egy nagyon jószívű és jó természetű kutya volt, nagyon fog hiányozni neki az eb-barátja.