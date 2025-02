Sáfrány Emese kitálalt a magánéletéről: "Egy elég nagy szakításon vagyok túl" – exkluzív interjú

Sáfrány Emese nem igazán szokott beszélni a magánéletéről, ez pedig egy tudatos döntés volt a részéről. A csinos légtornász ugyanis nehéz időszakon van túl, hiszen újra rá kellett találnia önmagára, miután négy évvel ezelőtt szakított gyermeke édesapjával. Kisfia ekkor még csak fél éves volt, Emese pedig komoly döntést hozott azzal, hogy egyedülálló édesanyaként állja meg inkább a helyét az életben, mintsem, hogy olyan kapcsolatban legyen, amiben már nem érzi jól magát. Végül az idő őt igazolta, s bár voltak futórománcai az utóbbi időszakban, az igazit még mindig nem találta meg. Cserében viszont békét kötött magával, és tudja, hogy milyen férfit szeretne az életébe, ebből pedig nem fog lejjebb adni...

Sáfrány Emese párja négy éve tűnt el az életükből (Fotó: Ladóczki Balázs)

Sáfrány Emese új párja komoly szabályoknak kell, hogy megfeleljen

– Az publikus, hogy egy elég nagy szakításon vagyok túl. A gyermekem édesapjáról van szó. Ebben a kapcsolatban sok minőségemben megsemmisültem, amivel nincsen semmi baj, mert egy tanulópénz volt, és hozzájárult az én saját fejlődésemhez. Amikor szakítottunk, féléves volt a kisfiam, én hoztam meg a döntést, hogy külön szeretném folytatni. Ezzel pedig vállaltam az egyedülálló anyuka szerepét is. Utána azért voltak kapcsolataim, de rájöttem, hogy mivel nagyon sok sérelem ért, rendet kell tennem magamban. Így tudok csak felkészülni egy olyan kapcsolatra, amire igazán vágyom. Mert most már tényleg meg tudom fogalmazni, hogy mit szeretnék – kezdte a Bors kamerái előtt Emese, aki bár tudja, mit akar, nem keresi görcsösen a szerelmet. Úgy van vele, hogyha jön az igazi, ő majd rá fog találni, addig pedig csak sodródik az árral.

Nem ismerkedem a közösségi oldalakon, akkor inkább már az edzőteremben, de őszintén, nem is keresem ezeket a felületeket. Nem vágyom görcsösen egy kapcsolatra, de ha egy olyan férfi szólítana le valahol, aki egyből felhívja a figyelmemet, akkor igen, megismerném szívesen

– jelentette ki Aleska, aki szeretné, ha nem csak a külsőségek alapján érdeklődnének iránta, hanem a komoly emberi értékeket is figyelembe vennék, amitől hosszútávon működhet a kapcsolat. Persze, Emesének is vannak feltételei, és meg is szűri a "jelentkezőket".