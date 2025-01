Sáfrány Emese már hosszú évek a haza celebvilág meghatározó alakja, aki a legutóbbi Ázsia expressz forgatása óta csak még több rajongóra tett szert.

Sáfrány Emese hatalmas lépésre szánta el magát Fotó: TV2

Ami persze érthető is, hiszen a díjnyertes légtornász barátnője, Béres Anett oldalán megmutatta, hogy milyen fából is faragták. Kitartásával és szerethetőségével pedig egy ország szívébe lopta be magát az édesanya.

Sáfrány Emese Instaramon tett bejelentést

Emese most pedig egy sejtelmes bejegyzéssel jelentkezett az Instagram-oldalán, melyben a 2025-ös terveiről vallott.

Szó szerint egy hatalmas lépéssel léptem át az új évbe. Nagy döntéseket hoztam meg, amiknek már igazán itt volt az ideje, úgyhogy mondhatom, hogy nekem már most csupa izgalommal indult a 2025-ös évem

– írta a képekhez, amelyeken egyben páratlan hajlékonyságát is megmutatta követőinek.