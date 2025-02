Itt a bizonyíték! Tényleg egy pár lehet Opitz Barbi és a Házasság első látásra sztárja - Videó

Opitz Barbi szíve újra foglalt? Erre a kérdésre próbálja megtalálni a választ egy ideje sok rajongó, hiszen kedvencüket nemrég a Házasság első látásra Szabijával kapta le lapunk egyik olvasója egy romantikus vacsora közben. A lesifotókon jól látszik, hogy a két celeb csodásan érezte magát egymás társaságában, ám akkor még tagadták, hogy bármi lenne köztük. Sőt, Barbi egyenesen kijelentette, hogy csupán barátok Szabival, és egy üzleti ügy miatt futottak össze... Nos, kijelenthetjük, hogy ilyen rövid idő alatt is nagyon jó barátok lettek, hiszen azóta már többször is látták őket együtt nyilvánosan. Megfordultak egy I. kerületi edzőterembe, de Budapest egyik luxushoteljének a bárjában is romantikáztak a beszámolók alapján. És ha ez még nem lenne elég, tudjuk fokozni a dolgot, mert maga Szolnoki Szabolcs tette ki azt a képet, ahogy együtt autókázik Barbarával, majd azt írta a fotóhoz, hogy szereti őt...

Opitz Barbi párja Szolnoki Szabolcs lehet (Fotó: TV2)

Opitz Barbi összejött a Házasság első látásra sztárjával?

Miután a párost egyre többször látták egymás társaságában, a Metropol megkérdezte az üzletembert, hogy akkor mégis mi az igazság: együtt van Barbival vagy sem? Természetesen egyértelmű válasz nem érkezett, de Házasság első látásra Szabi szavaiból ítélve, ez se nem munkakapcsolat, se nem barátság. Maximum barátság extrákkal...

Barbi egy nagyon kedves, szép lány, arról nem is beszélve, hogy milyen csodás énekesnő. Az igaz, hogy az utóbbi időben többször találkoztunk, mert élvezzük egymás társaságát, de ettől még nem kell kombinálnia senkinek arról, hogy mi van köztünk. Én imádom őt, legyen ennyi elég

– fogalmazott még Valentin-napon Szabi, aki aztán most ledobta az atombombát. Így, aki eddig kételkedett volna abban, hogy bármi van köztük, most biztosra veheti. Feltéve persze, hogyha az a TikTok-oldal, ahol a következő videó került nyilvánosságra, az Szabihoz tartozik...

A felvétel a Mr. Szabi oldalon érhető el, ahová egy másik fotó is felkerült Barbi társaságában. Viszont van egy bizonyos videó, melyben arról értekeznek, hogy a gyémántmágnás odáig van az énekesnőért és megtesz érte mindent. Többek között elhangzik például, hogy Szabolcs a szépségápolás terén tejben-vajban füröszti Barbarát, illetve egyedi gyémántékszereket terveztet a sonkádi hírességnek. Ráadásul még azon is gondolkozik, hogy meglepi őt egy Rolls-Royce-szal. Ezek mondjuk igencsak bátor kijelentések, de Szabitól ezt már megszokhattuk a Házasság első látásra műsorában, így elképzelhető, hogy ez valóban az ő oldala, és így próbál szerelmet vallani! Ha esetleg így van, akkor kijelenthetjük, hogy új álompár született Opitz Barbi és Szolnoki Szabolcs személyében...