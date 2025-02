Egy videó is előkerült Opitz Barbi és a Házasság első látásra sztárjának titkos találkájáról

Szolnoki Szabolcs és Fecső Judit házassága ugyan zátonyra futott, de úgy tűnik, hogy a gyémántkereskedő nem szomorkodik. A Házasság első látásra sztárja azóta nem csak Onlyfans bizniszbe fogott, de randizgatni is elkezdett. Elmondása szerint egyszerre több vasat is tart a tűzbe: lehet, hogy Opitz Barbi is egy közülük?

Opitz Barbi a Házasság első látásra Szabijának társaságában vacsorázott: lehet, hogy új sztárpár van kialakulóban? (Fotó: Bánkúti Sándor)

Opitz Barbi párja hosszú ideig Serleg Albert volt, de nemrég bejelentették, hogy szakítottak. Azóta pedig nem árulta el követőinek, hogy van-e valaki különleges az életében. Péntek este azonban egy olvasónk szúrta ki, hogy Barbi egy belvárosi étteremben vacsorázott, természetesen nem egyedül. Ráadásul partnere a nála jó néhány évvel idősebb Szolnoki Szabi volt, akit a TV2 nézői a Házasság első látásra 2. évadából ismerhetnek. A rajongó fotókat is küldött szerkesztőségünkbe, ám most kiderült, hogy videó is készült a meghökkentő párosról. A felvételen jól látszik, hogy a Barbi és Szabolcs együtt érkeztek a helyszínre, és bár látszólag semmi nem utalt arra, hogy közelebbi kapcsolatban lennének, az üzletember egy pillanatra mintha megfeledkezett volna magáról, és átkarolta a lány derekát. Az is egyértelmű volt, hogy a vacsora nagyon jó hangulatban telt, és remekül érezték magukat egymás társaságában.

Szolnoki Szabolcs Opitz Barbival töltötte a péntek estét (Fotó: Bors)

Mi lehet a Házasság első látásra szereplője és Barbi között?

Ezek után persze mindenkit az foglalkoztat, hogy mi lehet a két fél között. Hiszen egyáltalán nem úgy tűnt, mint akik véletlenül futottak össze. Meg is kérdeztük őket az esetről, de az üzletember igen kitérő választ adott, míg Barbi egyenesen cáfolta, hogy romantikus viszonyban lennének.

Valóban Barbival vacsoráztam. Nagyon kellemes társaság volt, jót beszélgettünk és jól is éreztük magunkat, de többet most nem kívánok hozzáfűzni ehhez…

– jelentette ki Szabolcs.

Opitz Barbi Serleg Albertet a TV2 milliomosára cserélte? (Fotó: Bors)

Üzleti ügyben találkoztunk Szolnoki Szabival, nincs köztünk semmi, meg tudom erősíteni. Csak barátilag kedveljük egymást

– mondta ezek után az énekesnő.

Azt persze, hogy ez-e a teljes igazság csak ők tudják, de abban biztosak lehetnek, hogy a rajongóik mostantól árgus szemekkel figyelik majd minden lépésüket.