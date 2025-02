Meghatódott Magyarország: már hármasban van Krausz Gábor és Mikes Anna

Abban az egész ország egyetért, hogy Krausz Gábor megfogta az isten lábát Mikes Annával. A táncosnő gyönyörű, kedves, tehetséges, és teljes szívéből, önzetlenül szereti a sztárséfet. Mindemellett Krausz Gábor szíve azért is örülhet, mert Anna nagyon jó kapcsolatot ápol előző házasságából született kislányával, Hannarózával. Már többször előfordult, hogy hármasban mentek el nyaralni, kirándulni, és pontosan így tettek most is.

Mivel javában zajlik a síszezon, ők is sílécet ragadtak, és hármasban utaztak el Ausztriába, hogy sportoljanak egyet.