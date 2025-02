Bejelentette a szomorú hírt Mikes Anna: sokan csalódtak most

Mikes Anna fantasztikus táncos, akit az ország elsősorban a Dancing With the Stars műsorából ismert meg. A 2 évvel ezelőtti szériában ő táncoltatta meg Krausz Gábort, akinek végül a szívébe is betáncolta magát, és akivel azóta eljegyezték egymást. Mindemellett azonban nagyon büszke arra is, hogy kiemelkedő tánctanár, és hogy sok tánccsoportot vezet. Ezzel kapcsolatban jelentett ma be egy szomorú hírt.

Elmarad Mikes Anna táncórája

Kezdő Lady Latin óra ma elmarad

- írja, de rögtön ki is emelte, hogy hamarosan pótolni fogják az elmaradt alkalmat.