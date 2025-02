Ismét van mit ünnepelni Mikes Annának és Krausz Gábornak

Mikes Anna és Krausz Gábor szerelmének egy emberként drukkolt az ország, amikor a Dancing with the Stars színpadán egymás oldalán táncoltak. A közöttük lévő kémia kétség kívül már az első pillanatban jelen volt és a műsor előrehaladtával ez egyre csak erősödött. A pár végül nemcsak a negyedik évadot nyerte meg, hanem egymást is, kapcsolatuk azóta is virágzik.

Mikes Anna Krausz Gábor nagy kérdésére természetesen igennel válaszolt (Fotó: Havran Zoltán)

Mikes Anna Krausz Gábor mellett találta meg a boldogságot

Krausz Gábor korábbi kapcsolata is sokszor címlapra került, bár nem mindig a legfényesebb kontextusban, Annával egészen más a helyzet. Kettejük egységét tenyerükön hordozzák a rajongók, nem is véletlenül: a pár fantasztikus harmóniában van egymással, nem csoda, hogy Krausz Gábor év elején feltette szerelmének a nagy kérdést, amelyre természetesen igen volt a válasz.

Eljegyzésük vélhetően az idei év legnagyobb sztorijai közé tartozik, a maldív-szigeteki, tündérmesébe illő eseményről a sztárséf a Borsnak számolt be először. Mikes Anna közösségi oldalán ezúttal újabb megható videóval jelentkezett, ma van ugyanis egy hónapja, hogy eljegyezték egymást. A szépséges táncosnő vélhetően még mindig a tökéletes lánykérés hatása alatt áll, amin egy cseppet sem vagyunk meglepve.

– Egyáltalán nem számítottam rá. Talán azért, mert nagyon ügyesen titkolta a tervét – kezdte Anna, majd hozzátette:

Életem utolsó percéig elkísér majd az a tökéletes pillanat, amit Gábor választott. A világ egyik, ha nem a legszebb partszakaszán készítettük a videóinkat, amikor egyetlen percre elfordultam. Mire visszanéztem, ő már előttem térdelt.

Hogy mikor lesz az esküvő, arról egyelőre nem szól a fáma, addig viszont minden létező alkalmat megragadnak az ünneplésre, a rajongók legnagyobb örömére.