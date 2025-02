Az eljegyzés után újabb örömhírt jelentett be Krausz Gábor: ez egy igazi ünnepnap!

Krausz Gábor joggal érezheti magát a legszerencsésebb férfinak a világon. Bár nemrégiben - ahogyan ő maga is mondta - mélyponton volt, szerencsére a Gondviselésnek hála hamarabb jött rendbe minden, mint ahogyan azt ő gondolta volna. A Dancing With the Stars műsorában nem csak egy csodaszép kupát nyert el ugyanis, hanem a gyönyörűséges Mikes Anna szívét is.

Ahogyan pedig arról a Bors is beszámolt, nemrégiben feltette a nagy kérdést, Anna pedig igent mondott, így tehát immáron Magyarország elsőszámú álompárja jegyben jár!

Most újabb örömhírt osztott meg Krausz Gábor. Kollégáival és barátival fülig érő vigyorral jelentették be, hogy Galler András "Indián"-nak születésnapja van.